Rotterdam'da Türk kızı okulunda öldürüldü

Olay, dün yerel saatle 13.00 sıralarında, Rotterdam’ın batı bölgesindeki Designcollege’de meydana geldi. Yerel basın, Hümeyra Öz'ün eğitim aldığı Tasarım Okulu'nun önüne bisikletini bıraktığı esnada, saldırganın silahını ardarda ateşlediğini; genç kızın okula kaçmak istediğini ancak başaramadığını yazdı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay yerinden kaçan saldırganın ise bir kaç kilometre sonra Bergeslaan'da, polis tarafından yakalandığı ve hâlâ gözaltında olduğu vurgulandı.

8 KEZ ATEŞ ETTİ

Okuldaki diğer öğrenciler; saldırganı daha önce de gördüklerini ve Hümeyra'nın onu tanıdığını; saldırganın Hümeyra'yı daha önce de rahatsız ettiğini ve Hümeyra'nın onu sosyal medya hesaplarından engellediğini söyledi.

Olayın görgü tanıkları, saldırganın 8 kez ateş ettiğini; kızın kaçmak istediğini ancak kaçamayarak yere yığıldığını söyledi.