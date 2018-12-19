taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3421
Euro
6.0933
Altın
1249.72
Borsa
91373.69
Gram Altın
214.644

Rotterdam'da Türk kızı okulunda öldürüldü

Hollanda basını; 16 yaşındaki Türk kızı Hümeyra Öz'ün, okul girişinde 31 yaşındaki Bekir E. tarafından vurulduğunu; saldırganın yakalandığını, Hümeyra Öz'ün ise hayatını kaybettiğini yazdı.

DHA | 19.12.2018 - 11:54..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Olay, dün yerel saatle 13.00 sıralarında, Rotterdam’ın batı bölgesindeki Designcollege’de meydana geldi. Yerel basın, Hümeyra Öz'ün eğitim aldığı Tasarım Okulu'nun önüne bisikletini bıraktığı esnada, saldırganın silahını ardarda ateşlediğini; genç kızın okula kaçmak istediğini ancak başaramadığını yazdı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay yerinden kaçan saldırganın ise bir kaç kilometre sonra Bergeslaan'da, polis tarafından yakalandığı ve hâlâ gözaltında olduğu vurgulandı.

Rotterdam'da Türk kızı okulunda öldürüldü

8 KEZ ATEŞ ETTİ

Okuldaki diğer öğrenciler; saldırganı daha önce de gördüklerini ve Hümeyra'nın onu tanıdığını; saldırganın Hümeyra'yı daha önce de rahatsız ettiğini ve Hümeyra'nın onu sosyal medya hesaplarından engellediğini söyledi.

Olayın görgü tanıkları, saldırganın 8 kez ateş ettiğini; kızın kaçmak istediğini ancak kaçamayarak yere yığıldığını söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

168
Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

18
Rusya Tur Birliği Türkiye fiyatlarına zam yaptı

Rusya Tur Birliği Türkiye fiyatlarına zam yaptı

68
CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan

CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan

24
Hilal Altınbilek'in cesur dekoltesi

Hilal Altınbilek'in cesur dekoltesi

23
Sıla'nın Adli Tıp raporu

Sıla'nın Adli Tıp raporu

97
HDP'li Remziye Tosun terörist cenazelerini istedi

HDP'li Remziye Tosun terörist cenazelerini istedi

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir