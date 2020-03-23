taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.605
Euro
7.1093
Altın
1542
Borsa
84246.17
Gram Altın
326.726
Bitcoin
41589.69

RTÜK, Tele 1 hakkında inceleme başlattı

Can Ataklı'nın, EBA üzerinden ders veren öğretmenlerden birinin türbanlı olmasını Tele 1 ekranlarında eleştirmesinin ardından inceleme başlatıldı.

AA | 23.03.2020 - 19:05..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Can Ataklı, Tele1 kanalında, koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uzaktan öğretimi değerlendirdi.

Ataklı, yayınlarda ders anlatan başörtülü bir öğretmenin varlığından bahsederek, "Anlatan öğretmen türbanlı. Bunu yapmaları bence yanlış. Okullarda türbanlı öğretmen var mı, var. Milyonlarca öğrenciye türbanlı öğretmeni rol model olarak vermek çok yanlış. " ifadelerini kullandı.

Ataklı'nın açıklamaları büyük tepkiye neden oldu.

RTÜK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Can Ataklı’nın Tele 1 Televizyonu ekranlarında, başörtülü öğretmen hakkındaki ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hızlı şekilde ortaya konulan uzaktan eğitim modelinin dünyadaki örneklerinin ötesinde çocuklara televizyonlar aracılığıyla verimli bir şekilde ulaştığını belirtti.

RTÜK, Tele 1 hakkında inceleme başlattı

İNCELEME BAŞLATILDI

Ancak milli dayanışmanın çok ileri seviyede olması gereken bu günlerde maalesef bazı yayın organlarında durumdan vazife çıkararak içlerindeki kötü niyetlerini ortaya dökenlerin olduğunu üzülerek gördüklerini ifade eden Şahin, "Özgürlükleri savunduğunu iddia eden ama özgürlükleri hiçe sayarak kendi tek tip modellerini topluma dayatma arzusunda olanların vatandaşlarımızı ayrıştırma yarışından geri durmadıklarını bugün de milletçe hep beraber görmekteyiz. Bunun son örneğini Tele 1'de gördük. Can Ataklı'nın ayrımcılık içeren ifadelerini kabul edemeyiz. Bu nedenle 6112 sayılı yasaya göre Tele 1 hakkında inceleme başlattık. Başkan olarak tavrım, ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınması ve en üst limitten cezanın verilmesidir." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
KDV beyanname verme ve ödeme süresi uzatıldı
Albayrak. alınan önlemler kapsamında KDV beyanname verme ve ödeme süresinin 24 Nisan'a, Ba-Bs formlarının verilme süresinin de 30 Nisan'a uzatıldığını duyurdu.
AK Parti, infaz düzenlemesini CHP ve İYİ Parti'ye sundu
AK Parti, infaz düzenlemesini incelemeleri için CHP ve İYİ Parti'ye sundu
Evlat nöbetindeki aileler sağlık kontrolünden geçti
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirilerek, dezenfektan ürünler dağıtıldı.
Suriyeli doktorlar virüsle mücadele için görev talep etti
Gaziantep’te yaşayan Suriyeli 100 doktorun temsilcileri, koronavirüse karşı verilen mücadelede maddi veya manevi karşılık beklemeksizin Türkiye’ye destek olmak istediklerini belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
100
Bakan Koca, bu akşam açıklama yapacak
Bakan Koca, bu akşam açıklama yapacak
408
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
213
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
383
Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
352
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
521
Ünlülere sahte korona ilacından soruşturma başlatıldı
Ünlülere sahte korona ilacından soruşturma başlatıldı
681
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir