RTÜK, Tele 1 hakkında inceleme başlattı

Can Ataklı, Tele1 kanalında, koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uzaktan öğretimi değerlendirdi.

Ataklı, yayınlarda ders anlatan başörtülü bir öğretmenin varlığından bahsederek, "Anlatan öğretmen türbanlı. Bunu yapmaları bence yanlış. Okullarda türbanlı öğretmen var mı, var. Milyonlarca öğrenciye türbanlı öğretmeni rol model olarak vermek çok yanlış. " ifadelerini kullandı.

Ataklı'nın açıklamaları büyük tepkiye neden oldu.

RTÜK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Can Ataklı’nın Tele 1 Televizyonu ekranlarında, başörtülü öğretmen hakkındaki ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hızlı şekilde ortaya konulan uzaktan eğitim modelinin dünyadaki örneklerinin ötesinde çocuklara televizyonlar aracılığıyla verimli bir şekilde ulaştığını belirtti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ancak milli dayanışmanın çok ileri seviyede olması gereken bu günlerde maalesef bazı yayın organlarında durumdan vazife çıkararak içlerindeki kötü niyetlerini ortaya dökenlerin olduğunu üzülerek gördüklerini ifade eden Şahin, "Özgürlükleri savunduğunu iddia eden ama özgürlükleri hiçe sayarak kendi tek tip modellerini topluma dayatma arzusunda olanların vatandaşlarımızı ayrıştırma yarışından geri durmadıklarını bugün de milletçe hep beraber görmekteyiz. Bunun son örneğini Tele 1'de gördük. Can Ataklı'nın ayrımcılık içeren ifadelerini kabul edemeyiz. Bu nedenle 6112 sayılı yasaya göre Tele 1 hakkında inceleme başlattık. Başkan olarak tavrım, ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınması ve en üst limitten cezanın verilmesidir." ifadelerini kullandı.