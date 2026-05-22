Rubio: Küba, ABD için hep ulusal güvenlik tehdidi oldu

MİAMİ – ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba’nın ABD ulusal güvenliği açısından sürekli bir tehdit unsuru olduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsveç ziyareti öncesi Miami Homestead Havaalanı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rubio, hem Küba hem de bölgesel güvenlik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“GEÇİŞ ÜCRETİ SİSTEMİ KABUL EDİLEMEZ”

Rubio, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda geçiş ücreti uygulama planına ilişkin soruya da yanıt verdi. Bu tür bir uygulamanın uluslararası düzeyde kabul görmediğini vurgulayan Rubio, “Geçiş ücreti sistemi kabul edilemez. Bunu yalnızca biz değil, dünya da söylüyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Bahreyn öncülüğünde bir karar tasarısı hazırladığını belirten Rubio, Çin ile yapılan görüşmelerde de bu yaklaşımın paylaşıldığını söyledi.

Rubio, bu tür adımların sürmesi halinde diplomatik çözüm ihtimalinin zayıflayacağını savunarak, “Bu girişimler dünyaya yönelik bir tehdittir ve tamamen yasa dışıdır” dedi.

“KÜBA HER ZAMAN ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ OLDU”

Küba’nın ABD için bir tehdit oluşturup oluşturmadığı sorusuna yanıt veren Rubio, doğrudan askeri detaylara girmeyeceğini belirtti ancak adanın stratejik konumuna dikkat çekti.

Rubio, Küba’nın Rusya ve Çin’den temin ettiği askeri kapasiteye ve istihbarat faaliyetlerine ev sahipliği yaptığına işaret ederek, “Küba yıllar içinde edindiği bağlantılar ve mevcut yapısıyla ABD için her zaman ulusal güvenlik tehdidi olmuştur” dedi.

“BÖLGEDE İSTİKRARSIZLIK SORUNU”

Rubio ayrıca Küba’yı yalnızca ABD değil, Latin Amerika genelinde istikrarsızlık yaratan bir unsur olarak değerlendirdi. Kolombiya ve çevre bölgelerde faaliyet gösteren bazı grupların geçmişte Küba yönetiminin desteğini aldığını öne süren Rubio, adayı “terörizme destek veren bir yapı” olarak nitelendirdi.

ABD’nin güney kıyılarına yaklaşık 90 mil mesafede bulunan Küba’nın “düşman aktörlerle ilişkileri” nedeniyle risk oluşturduğunu savunan Rubio, bölgesel güvenlik politikalarının bu çerçevede şekillendiğini ifade etti.

WASHINGTON–HAVANA HATTINDA GERİLİM

Rubio’nun açıklamaları, ABD ile Küba arasındaki uzun süredir devam eden siyasi ve diplomatik gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Washington yönetiminin geçmişte Küba’ya yönelik baskı politikaları uyguladığı bilinirken, mevcut değerlendirmeler iki ülke arasındaki güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.