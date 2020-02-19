Ruhani: ABD müzakere masasına oturacak

İran, ABD yaptırımları nedeniyle zor günler geçiriyor. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, baskılar ve bu ülkeyle müzakerelere ilişkin konuştu.

Ruhani, Washington yönetiminin müzakere için birçok dünya ldierini ara bulucu olarak gönderdiğini söyledi.





"ABD TESLİM OLACAK"

"ABD bir gün maksimum baskıların sonuç vermediğini görecek." diyen Ruhani, Beyaz Saray'ın teslim olacağını ve müzakere masasına oturacağını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca, "Tüm haklarımızı da kabul edecekler." diye konuştu.

KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTI

Ruhani, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle Kongre'nin ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın ve Pentagon'un İran'a karşı yetkilerini kısıtladığını hatırlatarak, "ABD, bölge meselelerini çözmek isteseydi, Süleymani ile iş birliği içinde ve onun vasıtasıyla bunu yapabilirdi. Şimdi bu işi 20 kişiyle yapmalı. Süleymani ile konuşarak sorunlar çözülebilirdi. Şimdi işleri daha da zorlaştı." görüşlerini paylaştı.

"ABD'Yİ ZORLA MASAYA OTURTTUK"

İran Cumhurbaşkanı, 2013 ve 2015'te ABD'yi zorla müzakere masasına oturttuklarını ve istemediği halde anlaşma belgesini imzalattıklarını savunarak, bugün de aynı şeyi yapabileceklerini ve Washington yönetimini geri adım atmak zorunda bırakabileceklerini ileri sürdü.