taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0661
Euro
6.5538
Altın
1608.84
Borsa
119763.04
Gram Altın
313.584
Bitcoin
61832.75

Ruhani: ABD müzakere masasına oturacak

ABD yaptırımları nedeniyle zorda olan İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani, Beyaz Saray'ın, baskıların sonuç vermediğini göreceğini söyledi. Ruhani, ABD'nin teslim olacağını vurguladı.

AA | 19.02.2020 - 12:41..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İran, ABD yaptırımları nedeniyle zor günler geçiriyor. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, baskılar ve bu ülkeyle müzakerelere ilişkin konuştu.

Ruhani, Washington yönetiminin müzakere için birçok dünya ldierini ara bulucu olarak gönderdiğini söyledi.

Ruhani: ABD müzakere masasına oturacak

"ABD TESLİM OLACAK"

"ABD bir gün maksimum baskıların sonuç vermediğini görecek." diyen Ruhani, Beyaz Saray'ın teslim olacağını ve müzakere masasına oturacağını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca, "Tüm haklarımızı da kabul edecekler." diye konuştu.

KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTI

Ruhani, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle Kongre'nin ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın ve Pentagon'un İran'a karşı yetkilerini kısıtladığını hatırlatarak, "ABD, bölge meselelerini çözmek isteseydi, Süleymani ile iş birliği içinde ve onun vasıtasıyla bunu yapabilirdi. Şimdi bu işi 20 kişiyle yapmalı. Süleymani ile konuşarak sorunlar çözülebilirdi. Şimdi işleri daha da zorlaştı." görüşlerini paylaştı.

Ruhani: ABD müzakere masasına oturacak

"ABD'Yİ ZORLA MASAYA OTURTTUK"

İran Cumhurbaşkanı, 2013 ve 2015'te ABD'yi zorla müzakere masasına oturttuklarını ve istemediği halde anlaşma belgesini imzalattıklarını savunarak, bugün de aynı şeyi yapabileceklerini ve Washington yönetimini geri adım atmak zorunda bırakabileceklerini ileri sürdü.

İlginizi Çekebilir
Malezya Başbakanı Mahathir görevi bırakıyor
Malezya'da tartışma konusu olan başbakanlık değişimi için ülkenin Başbakanı Mahathir Muhammed, radikal bir karar aldı. Mahathir, kasımdan sonra görevi bırakacağını duyurdu.
İngiltere'de beyin ameliyatı olurken keman çaldı
Keman virtüözü olan kadının, ameliyat sırasında keman çalarken beyninin hangi bölümlerini kullandığı tespit edildi. Sıra dışı bir operasyonla, beyindeki tümör temizlendi.
İngiltere'den puan tabanlı göç sistemi
Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere, yeni bir göç sistemini devreye alıyor. Ülkeyi dünyanın en iyilerine açmayı hedefleyen düzenleme, 1 Ocak 2021'de yürürlükte olacak.
Koronavirüs ölümleri 2 bini aştı
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılmaya başlayan ölümcül virüsün, neden olduğu ölüm sayısı 2 bin 5'e yükseldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu
HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu
359
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
498
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
165
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
292
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
35
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
246
İçişleri Bakanlığından Fox TV'nin haberine yanıt
İçişleri Bakanlığından Fox TV'nin haberine yanıt
130
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir