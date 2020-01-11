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Ruhani: Böyle bir hata affedilemez

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı hava savunma sistemi tarafından 'yanlışlıkla' düşürülmesinin affedilemeyeceğini söyledi.

AA | 11.01.2020 - 08:44..
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı yazılı açıklamada, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve ABD'nin tehditlerinin sürdüğü bir atmosferde ülkedeki savunma sistemlerinin ABD'nin muhtemel saldırılarına karşı tam teyakkuz haline getirildiğini belirtti.

"BU FACİADAN DOLAYI ÜZGÜNÜZ"

"Bu süreçte insani hata nedeniyle yanlışlıkla (füze) fırlatılması, onlarca insanın ölümüyle sonuçlanan bir faciaya yol açmıştır." değerlendirmesinde bulunan Ruhani, faciaya yol açan yanlış nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

Ruhani: Böyle bir hata affedilemez

"AFFEDİLEMEZ BİR YANLIŞ"

Ruhani, şunları kaydetti:

"Bu, kolayca bir kenara bırakılacak mesele değildir. Facianın nedeni ve failleriyle ilgili tahkikat devam etmeli ve bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır. Ayrıca, bu tür faciaların tekrarlanmaması için ülkenin hava savunma sistemindeki zayıf noktaların giderilmesi için de gerekli tedbirler alınmalıdır."

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