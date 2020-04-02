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Ruhani: Koronavirüs yıl sonuna kadar bizimle olabilir

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sağlık kurallarına ve protokollerine uymaya devam etmeliyiz" dedi.

AA |
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Ruhani: Koronavirüs yıl sonuna kadar bizimle olabilir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüs salgınının yıl sonuna kadar sürebileceğini, dolayısıyla ülkedeki kısıtlamaların da devam edebileceğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre; Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

SOSYAL MESAFE VURGUSU

Alınan tedbirlere ve sosyal mesafe uyarılarına uygun hareket eden İran halkına teşekkür ettiğini söyleyen Ruhani, bu süreci en kısa zamanda atlatmayı umduklarını belirtti.

Ruhani: Koronavirüs yıl sonuna kadar bizimle olabilir

"BELKİ DE YIL SONUNA KADAR..."

Virüsün ne zaman tamamen ortadan kalkacağının bilinmediğine dikkati çeken Ruhani, "Koronavirüs önümüzdeki aylara veya belki de yıl sonuna kadar (İran takvimine göre 20 Mart 2021) bizimle kalabilir. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sağlık kurallarına ve protokollerine uymaya devam etmeliyiz." dedi.

Ruhani: Koronavirüs yıl sonuna kadar bizimle olabilir

Ruhani, şöyle devam etti:

"Üretim merkezleri ile faaliyetlerini devam ettirmeleri gereken kurum ve mekanlar da aynı şekilde sağlık protokollerine uymayı sürdürmelidir. Kısıtlamalar da olabilir çünkü önümüzdeki yol kısa değil. Bu durum sadece İran'la ilgili değil dünya genelini ilgilendiren küresel bir mesele."

4 MİLYON TON İTHAL MAL

Yıl sonuna kadar temel ihtiyaç ve sağlık maddelerinin temini konusunda sorun yaşanmayacağını ifade eden Ruhani, ilerleyen günlerde 4 milyon ton ithal malın da ülkeye gireceği bilgisini verdi.

Sağlık kurallarına eksiksiz şekilde riayet edilerek ülkedeki ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilmesi için çalıştıklarını kaydeden Ruhani, "Yoksullukla mücadele de koronayla mücadele gibidir. Bunların her ikisi de iki ayrı cephede devam etmelidir." diye konuştu.

Ruhani: Koronavirüs yıl sonuna kadar bizimle olabilir

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