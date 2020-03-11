Ruhani: Koronavirüsle mücadeleyi ciddiye almalıyız

İran'da ölümlere neden olan ve devlet kademesine sıçrayan koronavirüs nedeniyle ülkede endişe havası hakim.

Ülkede 291 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 bini aştı. 2 bin 700 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

RUHANİ'DEN KORONAVİRÜS UYARISI

İran'da hal böyleyken, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halka koronavirüs salgınına ilişkin uyardı.

Başkent Tahran'da kendisi dışında tüm kabine üyelerinin koruyucu maskeyle katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, virüsün ciddiye alınması gerektiğini söyleyerek, korkuya neden olabilecek asılsız söylentilere ise kulak asılmaması çağrısında bulundu.

"HÜKÜMET SEFERBER OLDU"

Hükümetin tüm birimleriyle salgının yayılmasını durdurmak için seferber olduğunu belirten Ruhani, "Halkın yaşamının tahammül edilemeyecek bir noktaya evrilmemesi için çabalıyoruz." ifadesini kullandı.

Ruhani, koronavirüsle mücadelenin hükümetin yanı sıra halkın da tedbirler almasını gerektirdiğini vurgulayarak, "Seyahatlerin virüsün yayılmasında etkili olduğunu bilmeliyiz. Bu mesele ekonomimizde de büyük baskılara yol açtı. Koronavirüsle mücadeleyi ciddiye almalıyız." diye konuştu.

"EN GÜVENLİ YER EV"

Nevruz tatilinde her zamankinin aksine bu yıl halkın seyahatlerden kaçınması gerektiğinin altını çizen Ruhani, "Koronavirüsün daha fazla yayılmasının önüne geçmeliyiz. Dikkatsizce yapılan seyahatlerin virüsün daha fazla yayılmasına yol açmasına engel olalım. Gidiş-gelişleri en aza indirmeliyiz çünkü koronavirüs salgınında en güvenli yer evdir." dedi.

"PANİK, VİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ"

Asılsız söylentilere kulak asılmaması çağrısında bulunan İran Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

"Bu söylentiler bazen sosyal medyada bazen medyada hatta devlet televizyonunda dahi yer alıyor. Bu dedikoduların halkın direniş ruhuna zarar vermesine izin vermeyelim. Korku ve panik virüsten daha tehlikelidir. Virüsü küçümsememeliyiz ancak paniğe neden olacak şekilde büyütmemeliyiz."

"KARANTİNA, BÜYÜK SORUNLARA YOL AÇABİLİR"

Ruhani, salgının etkili olduğu bölgelerin karantinaya alınması önerilerine ilişkin ise, "Şehirlerin karantinaya alınmasının daha büyük sorunlara yol açabileceği değerlendirildi. Vatandaşlar, şehirlerin giriş çıkış noktalarında kontrolden geçebilir. Şüpheli durumdaki kişiler sağlık merkezlerine yönlendirilebilir." ifadelerini kullandı.