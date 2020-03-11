taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1636
Euro
6.9794
Altın
1659.2
Borsa
102428.04
Gram Altın
328.728
Bitcoin
48343.9

Ruhani: Koronavirüsle mücadeleyi ciddiye almalıyız

"Korku ve panik virüsten daha tehlikelidir" diyen İran Cumhurbaşkanı, virüsü küçümsememek gerektiğini söyledi.

AA | 11.03.2020 - 12:33..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İran'da ölümlere neden olan ve devlet kademesine sıçrayan koronavirüs nedeniyle ülkede endişe havası hakim.

Ülkede 291 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 bini aştı. 2 bin 700 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

RUHANİ'DEN KORONAVİRÜS UYARISI

İran'da hal böyleyken, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halka koronavirüs salgınına ilişkin uyardı.

Ruhani: Koronavirüsle mücadeleyi ciddiye almalıyız

Başkent Tahran'da kendisi dışında tüm kabine üyelerinin koruyucu maskeyle katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, virüsün ciddiye alınması gerektiğini söyleyerek, korkuya neden olabilecek asılsız söylentilere ise kulak asılmaması çağrısında bulundu.

"HÜKÜMET SEFERBER OLDU"

Hükümetin tüm birimleriyle salgının yayılmasını durdurmak için seferber olduğunu belirten Ruhani, "Halkın yaşamının tahammül edilemeyecek bir noktaya evrilmemesi için çabalıyoruz." ifadesini kullandı.

Ruhani: Koronavirüsle mücadeleyi ciddiye almalıyız

Ruhani, koronavirüsle mücadelenin hükümetin yanı sıra halkın da tedbirler almasını gerektirdiğini vurgulayarak, "Seyahatlerin virüsün yayılmasında etkili olduğunu bilmeliyiz. Bu mesele ekonomimizde de büyük baskılara yol açtı. Koronavirüsle mücadeleyi ciddiye almalıyız." diye konuştu.

"EN GÜVENLİ YER EV"

Nevruz tatilinde her zamankinin aksine bu yıl halkın seyahatlerden kaçınması gerektiğinin altını çizen Ruhani, "Koronavirüsün daha fazla yayılmasının önüne geçmeliyiz. Dikkatsizce yapılan seyahatlerin virüsün daha fazla yayılmasına yol açmasına engel olalım. Gidiş-gelişleri en aza indirmeliyiz çünkü koronavirüs salgınında en güvenli yer evdir." dedi.

Ruhani: Koronavirüsle mücadeleyi ciddiye almalıyız

"PANİK, VİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ"

Asılsız söylentilere kulak asılmaması çağrısında bulunan İran Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

"Bu söylentiler bazen sosyal medyada bazen medyada hatta devlet televizyonunda dahi yer alıyor. Bu dedikoduların halkın direniş ruhuna zarar vermesine izin vermeyelim. Korku ve panik virüsten daha tehlikelidir. Virüsü küçümsememeliyiz ancak paniğe neden olacak şekilde büyütmemeliyiz."

"KARANTİNA, BÜYÜK SORUNLARA YOL AÇABİLİR"

Ruhani, salgının etkili olduğu bölgelerin karantinaya alınması önerilerine ilişkin ise, "Şehirlerin karantinaya alınmasının daha büyük sorunlara yol açabileceği değerlendirildi. Vatandaşlar, şehirlerin giriş çıkış noktalarında kontrolden geçebilir. Şüpheli durumdaki kişiler sağlık merkezlerine yönlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Koronanın çıkış noktası Vuhan'da hayat normale dönüyor
Karantinanın uygulandığı kentteki şirketler, yeniden faaliyetlerine başlıyor.
Uçakta hostese öksüren kadına sert müdahale
Bangkok'tan Şanghay'a giden bir uçakta yaşananlar, yolcu kamerasına yansıdı.
Doktor Mehmet Öz koronavirüsle mücadeleyi anlattı
Dünyaca ünlü Türk cerrah Prof. Dr. Mehmet Öz, görülen vakaların ve ölüm sayısının her geçen gün arttığı koronavirüse özel bir program gerçekleştirdi.
İtalya'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 12 ölü
Ülkede yeni tip koronavirüs endişesi ve buna yönelik tedbirlerin protestosunda bilanço ağırlaşıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs Türkiye'de
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs Türkiye'de
1296
Sağlık Bakanı: Virüs Avrupa'dan geldi
Sağlık Bakanı: Virüs Avrupa'dan geldi
691
Koronavirüsten korunma yolları
Koronavirüsten korunma yolları
161
Trump: Koronavirüs testine gerek görmedim
Trump: Koronavirüs testine gerek görmedim
99
Suudi petrol şirketinin ırkçı koronavirüs uygulaması
Suudi petrol şirketinin ırkçı koronavirüs uygulaması
86
Göçmenleri durdurmak isteyen Kurz ve Miçotakis görüştü
Göçmenleri durdurmak isteyen Kurz ve Miçotakis görüştü
83
Midilli Adası'nda koronavirüs vakası görüldü
Midilli Adası'nda koronavirüs vakası görüldü
38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir