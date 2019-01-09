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Ruhani: Temel gündemimiz halkın geçim şartları

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesinin zor bir durumdan geçtiğini ve bir ailedeki 2 gencin ikisinin de işsiz olduğunu belirtti.

AA | 09.01.2019 - 15:36..
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani: Temel gündemimiz halkın geçim şartları

"GÜNDEMİMİZ GEÇİM ŞARTLARI"

Temel gıda ürünlerinde fiyat istikrarının yakalanması ve halkın alım gücünün sağlam bir esasa oturması gerektiğini belirten Ruhani, "Ülkenin içinden geçtiği bu zor şartlarda ,gençlerin istihdamı ve halkın geçimi hükümetin önceliğidir. Ülkedeki temel gündemimiz halkın geçim şartlarıdır. Halkımızın sorunlarla karşı karşıya kalmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

"HER BİR AİLEDE 2 GENÇ İŞSİZ"

Üretimin kendileri için çok önemli olduğunu ve halkın sorun yaşamaması için çaba göstereceklerini dile getiren Ruhani, "Bir ailedeki 2 gencin ikisi de işsiz ise bu yaşam şartlarını çok ağırlaştırır. Tüm kurumlarımız bilmelidir ki asıl görevimiz insanlarımıza iş alanları oluşturmaktır. Bu konuda artık istikrarı yakalamalıyız." diye konuştu.

Ruhani: Temel gündemimiz halkın geçim şartları

"YAPTIRIM BASKISI ALTINDAYIZ"

İran Cumhurbaşkanı, devrimden sonra önemli engellerle karşılaştıklarını, imar ve kalkınma yolunda ilerlerken artan yaptırım baskısına maruz kaldıklarını ifade etti. Hasan Ruhani, Muhammed Rıza Şah Pehlevi zamanında ABD ve Avrupalıların İran'da aktif olduğunu, savunma sanayisi, silahlı güçler, ekonomi, kültür ve basının onlar tarafından yönetildiğini, ancak şimdi İran halkının bunlara karar verdiğini savundu.

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