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Ruhani: Türkiye Soçi Mutabakatı'na uymalı

Ruhani, Türkiye'ye Soçi Mutabakatı'na uyması ve müzakerelere devam etmesi gerektiği çağrısında bulundu.

AA & Ensonhaber | 16.02.2020 - 19:16..
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Birçok sivilin öldürülmesinden sorumlu İranlı komutan Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından, üzerinde Kasım Süleymani yazılı füzelerle sivil gözetmeksizin saldırılar gerçekleştirerek çok sayıda sivilin ölmesine neden olan İran, Türkiye'nin Esad rejimine saldırına verdiği karşılığı eleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye yönetimine seslenerek Suriye konusunda imzalanan Soçi Mutabakatı'ndan vazgeçilmemesi gerektiğini, ayrıca Suriye çözüm süreci ile ilgili müzakerelerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE YÖNETİMİNİN SAYGI GÖSTERMESİNİ ÇOK İSTERİM"

Basın mensuplarına konuşan Ruhani, “Bize göre, Soçi Mutabakatı'ndan ve sürecinden vazgeçmemeliyiz. Türkiye yönetiminin, birlikte imzalamış olduğumuz anlaşmalara saygı göstermesini çok isterim” dedi.

Ruhani, “Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tüm toplantılarda iki şeye açıkça vurgu yapmıştı, ilki Suriye’nin toprak bütünlüğü, ikincisi de ülkenin tüm topraklarının Suriye yönetiminin kontrolünde olması gerektiği" ifadelerini kullandı.

İRAN, TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDA ARABULUCU OLMAK İSTEMİŞTİ

Ruhani ayrıca Astana formatındaki müzakerelerin devam edeceği yönündeki umudunu dile getirerek, bir sonraki İran'da yapılacak olan Rusya, İran ve Türkiye'nin arasındaki Suriye konulu zirvelerin devamını da beklediğini ifade etti.

İran’dan daha önce, İdlib’de giderek tırmanan gerginlik bağlamında Türkiye ve Suriye arasındaki diyaloğa yardımcı olmaya hazır olduğu yönünde açıklama yapılmıştı.

Ruhani: Türkiye Soçi Mutabakatı'na uymalı


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