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Ruhani'den işkence iddiasına inceleme talimatı

Gösteri yapan işçilere işkence iddiasının gündeme oturduğu İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani'den açıklama geldi.

AA | 08.01.2019 - 18:02..
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, danışmanı Hüsameddin Aşina, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınan kişiye yönelik şiddet iddiası Cumhurbaşkanı'nın kesin talimatıyla süratle ve hassasiyetle incelenecek." ifadesini kullandı.

İŞÇİLER GÖSTERİ DÜZENLEDİ

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinin Şuş şehrindeki Heft Tepe Şeker Fabrikası işçileri, 4 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kasım ayı boyunca günlerce süren gösteriler düzenlemişti. Yüzlerce işçinin katıldığı gösterilerde işçi temsilcilerinden İsmail Bahşi ve bazı işçiler 18 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Ruhani'den işkence iddiasına inceleme talimatı

AĞIR İŞKENCE İDDİASI

İşçi temsilcisi İsmail Bahşi, cuma günü Instagram hesabından paylaştığı mesajında, yaklaşık bir aylık gözaltı süresince "ağır işkence" gördüğünü iddia etmişti.

İstihbarat görevlileri tarafından "delilsiz ve açıklama yapılmadan" gözaltına alındığını öne sürerek İstihbarat Bakanı Alevi'yi suçlayan Bahşi, İranlı Bakan'ı devlet televizyonunda canlı yayında suçlamalara cevap vermeye çağırmıştı.

İşkence iddiaları sosyal medya ve kamuoyunda tepki çekince Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, İsmail Bahşi hakkındaki işkence iddialarını incelemek için toplanma kararı almıştı.

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