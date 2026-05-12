Ruhi Çenet'e yapılan Hantavirüs testleri negatif çıktı

Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye giden gemide, 23 ülkeden 150’den fazla kişinin bulunduğu açıklanmış, hantavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Belgesel çekimi için gemide bulunan Çenet’in de aynı seyahatte yer aldığı ve yolculuğun 24’üncü gününde gemiden ayrıldığı öğrenilmişti.

TESTLER NEGATİF

Hakkında ortaya atılan “virüslü düğüne katıldı” ve “karantinaya girmedi” iddialarına cevap veren Çenet, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kan, idrar ve tükürük testlerinin tamamının negatif çıktığını söyledi.

"VİRÜSTEN, DÜĞÜNE KATILDIKTAN BİR GÜN SONRA HABERİM OLDU"

Çenet açıklamasında, katıldığı düğünün 2 Mayıs tarihinde gerçekleştiğini belirterek, gemideki virüs riskini ise ilk kez 3 Mayıs’ta gemide bulunan bir arkadaşından gelen mesajla öğrendiğini ifade etti. Daha önce hayatını kaybeden yolcunun ölüm nedeninin kendilerine doğal ölüm olarak aktarıldığını söyleyen Çenet, bu nedenle o tarihte herhangi bir sağlık riskinden haberdar olmadığını dile getirdi.

Durumu öğrenir öğrenmez T.C. Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçtiğini kaydeden Çenet, karantina sürecine girdiğini açıkladı.

Gemide bulunma nedeninin bir sağlık krizi araştırması olmadığını vurgulayan Çenet, dünyanın ulaşılması en zor yerleşimlerinden biri olarak bilinen Tristan da Cunha hakkında belgesel çekmek amacıyla yolculuğa katıldığını söyledi.

Sosyal medyada ortaya çıkan “yeni pandemi” iddialarına da değinen Çenet, “Yeni bir pandemi geliyor, dünya yeniden evlere kapanacak” şeklinde bir açıklama yapmadığını belirterek, yalnızca gemide yaşadığı süreci ve resmi makamlar tarafından paylaşılan bilgileri aktardığını ifade etti.

Çenet, karantina sürecinin halen devam ettiğini de sözlerine ekledi.