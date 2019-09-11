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Ruhun şad olsun Tufan Kansuva

Mardin'de PKK'lı teröristlerin alçak saldırısında şehit olan PÖH Şube Müdürü Tufan Kansuva, geride birçok kahramanlık hikayesi bıraktı.

Haber Merkezi | 11.09.2019 - 09:51..
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Ruhun şad olsun Tufan Kansuva

Terör örgütü PKK'nın hendek ve barikat saldırıları başlattığı dönemde teröristlerin adeta korkulu rüyası olan Polis Özel Harekat Timleri, bölgede yapılan terörist temizliğinde büyük bir rol oynadı.

Teröristlere yönelik verilen mücadelede, şehit Tufan Kansuva'nın katkısı unutulamaz.

MAYIN PATLADI, YARASINA DİKİŞ ATTIRIP ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Ekip arkadaşlarıyla birlikte büyük bir kararlılıkla operasyonlarını sürdüren Kansuva, Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin tuzakladığı mayının patlaması sonucunda yaralandı.

Tufan Kansuva, ağır yaralanan 2 silah arkadaşını araçtan çıkarıp hastaneye götürdü. Kanayan yarasına dikiş attırdıktan sonra yeniden çatışma bölgesine döndü.

Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ViDEO

Ruhun şad olsun Tufan Kansuva

DARGEÇİT'TE 24 SAATTE TEK PKK'LI BIRAKMADI

Nusaybin'deki görevinin ardından çatışmaların yoğunlaştığı Dargeçit ilçesine gitti Tufan Müdür...

1 haftada temizlenemez denilen Dargeçit'i, 24 saat içerisinde PKK'lı teröristlerden tamamen temizledi silah arkadaşlarıyla birlikte.

TEK BAŞINA EN ÖNDEN GİTTİ

Şehit Kansuva, korkusuzdu.

Her zaman çatışmaya önden gider, riski tek başına alırdı.

Dargeçit'te de öyle yaptı şehit Kansuva.

Keskin nişancıların bulunduğu ve kimsenin yaklaşamadığı binaya en önden tek başına girdi ve teröristlerin sonunu getirdi.

Nusaybin, Derik, Dargeçit... Şehit Tufan Kansuva'nın gittiği her yer, teröristler için sonun başlangıcıydı.

Silah arkadaşlarıyla birlikte birçok başarılı operasyona imza atan şehit Kansuva, kalleş bir saldırı sonucu şehit düştü.

Ruhun şad olsun Tufan Kansuva

Ruhun şad olsun Tufan Kansuva

Ruhun şad olsun Tufan Kansuva

Ruhun şad olsun Tufan Kansuva

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