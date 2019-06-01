Rumların Türkiye tavrında değişim

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye ile ilgili şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

Hristodulidis, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediklerini açıkladı.

"TÜRKİYE'Yİ AB'DE İSTİYORUZ"

"Ankara’nın Avrupa Komisyonu’nun önerilerini uygulamasının şart olduğunu" kaydeden Hristodulidis, "Türkiye’nin AB’ye yakın olması bizim de arzumuzdur. Türkiye'yi AB'de istiyoruz.” dedi.

SAKİN OLMAMIZ GEREKİYOR

Rum devlet ajansının haberine göre; Türkiye ile yaşanan doğalgaz krizi ile ilgili de konuşan Rum Bakan, “Bu çabalarımızda sakin olmamız gerekiyor.” diye konuştu.