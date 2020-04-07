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Rum liderinin yakın korumasında koronavirüs çıktı

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in yakın korumalarından birinde, koronavirüs tespit edildi. Rum Başkanlık Sarayı'nda karantina önlemleri, üst düzeye çıkarıldı.

DHA |
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Rum liderinin yakın korumasında koronavirüs çıktı

Koronavirürs salgınına ilişkin Güney Kıbrıs'ta dün yapılan 718 testin sonucunda, 19 yeni vaka tespit edildiği ifade edildi. 19 vakadan 4'ünün polis olduğu, polislerden birinin ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lider Nikos Anastasiadis'in yakın koruması olduğu belirtildi.

Toplamda 465 korona virüsü vakası bulunan Güney Kıbrıs’ta Rum Başkanlık Sarayı'nda, koronavirüse karşı önlemler üst düzeye çıkarıldı.

RUM LİDERİ VE EKİBİNE KORONAVİRÜS TESTİ

Rum Başkanlık Saray'ına giriş çıkışlar sınırlandırıldı. Anastasiadis ve Başkanlık Ofisi çalışanlarına, test yapıldı. Anastasiadis’e yapılan test negatif çıkarken, korumalara yeniden test yapılması kararı alındı.

Rum liderinin yakın korumasında koronavirüs çıktı

ETKİNLİĞE KATILDI ANCAK ARACA BİNMEDİ

Koronavirüs taşıyan korumanın 1 Nisan'da Anastasiadis'in katıldığı bir etkinlikte görev aldığı, ancak araçta yer almadığı kaydedildi.

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