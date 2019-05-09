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Rumlar Türkiye'yi AB gündemine taşıyor

AB Liderler Zirvesi'ndeki gündemlerden biri, "Türkiye'yi Akdeniz'de nasıl durdururuz" olacak.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 07:57..
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Rumlar Türkiye'yi AB gündemine taşıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetlerini "ikinci işgal" olarak nitelendiriyor. Oysa Akdeniz'de petrol arama faaliyetinde olan ABD, Fransa, Mısır gibi ülkeler var. Bu ülkelerle anlaşan Rumlar, bu faaliyetleri memnuniyetle karşılıyor.

Türkiye'nin bölgede doğalgaz ve petrol bulmasından son derece endişeli olan Rumlar, önümüzdeki günlerde yapılacak olan AB Liderler Zirvesi'nde bu konuyu gündeme getirecek.

Rumlar Türkiye'yi AB gündemine taşıyor

EKONOMİK YAPTIRIM TALEBİ

Rumlar, AB'den Türkiye'ye yaptırım uygulamasını isteyecek. Bu yaptırımların ekonomik yaptırım olmasını isteyen Rumlar, Türkiye'nin geri adım atabileceğini düşünüyor.

İKİNCİ GEMİ YOLDA

Türkiye ise bu konudaki kararlılığını her fırsatta ortaya koyuyor. Yaşanan süreçte Türkiye, bölgeye ikinci bir sondaj gemisi göndereceğini açıkladı.

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