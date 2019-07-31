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Rumlar, Yunanistan'dan askeri destek istedi

Türkiye'nin askeri alandan günden güne güçleniyor olması, Rum yönetiminde endişeye neden oldu.

Haber Merkezi | 31.07.2019 - 16:18..
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Rumlar, Yunanistan'dan askeri destek istedi

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hakları kapsamında bölgede sondaj çalışmalarını hızlandırdı.

3 GEMİMİZ DOĞU AKDENİZ'DE

3 sondaj gemisiyle bölgedeki çalışmalarını sürdüren Türkiye, Rum yönetimi ve Yunanistan'ın küstah tehditleriyle karşı karşıya.

ÖNCE BM'YE SONRA AB'YE ŞİKAYET

Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne (AB) ve Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet eden Rumlar, askeri güçlenme nedeniyle de oldukça endişeli.

Yunanistan'ın yeni başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Rumlara yaptığı ziyarette, bu konu masaya yatırıldı.

Rum yönetimi, Miçotakis'ten Ada'ya Yunan askeri gönderilmesini istedi.

Rumların bu kararında, Türkiye'nin son dönemde askeri yatırımları etkili oldu.

Rumlar, Yunanistan'dan askeri destek istedi

S-400'LER TÜRKİYE'DE

Öyle ki; Rus hava savunma sistemi S-400'ün Ankara'ya teslimatı başladı.

Bunun yanı sıra Türkiye, Doğu Akdeniz'deki gemilerini sık sık F-16 ve SİHA'larla koruma altında tutuyor.

Bölgede yapılan dev askeri tatbikatlar da Rum yönetimi endişelendiren konulardan biri.

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