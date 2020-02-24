taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1068
Euro
6.6099
Altın
1661.13
Borsa
116829.39
Gram Altın
326.079
Bitcoin
59664.03

Rumlarda Fransız gemisi ve ABD üssü sevinci

Doğu Akdeniz'deki enerji geriliminde Rum tarafını tutan Fransa, 'Charles De Gaulle' adlı savaş gemisini bölgeye gönderirken, ABD'nin de Güney Kıbrıs'a bir askeri üs inşa etmeye başladığı bildirildi.

DHA | 24.02.2020 - 07:30..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Rumlarda Fransız gemisi ve ABD üssü sevinci

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yasal haklarını korumaktaki ısrarı, Rumları ve destekçisi batılı ülkeleri rahatsız etmeye devam ediyor. Fransızlar, Rum tarafına uçak gemisi gönderirken, ABD de İngilizlere ait üssün yerine yeni bir 'askeri tesis' kuracak.

Limasol Limanı'na demirleyen gemiyi Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Savunma Bakanı Savvas Angelidis ziyaret etti. Rum lider Anastasiadis, Fransa'nın savaş gemisi ile ‘gerginlik yaratmak isteyenlere açık bir mesaj verdiğini’ söyledi.

Fransa savaş gemisini Kıbrıs’a gönderdi, ABD üs inşa etmeye başladı -2

İçerisinde bin 200 bahriyeli, 600 deniz piyadesi ve deniz kuvvetleri personeli bulunan gemide, 20 Rafale Marina savaş uçağı, iki adet erken uyarı sistemiyle donatılmış Hawkeye E2-C radar uçağı, bir adet Caiman helikopteri ve iki adet Dauphin Pedro helikopteri bulunuyor.

Rumlarda Fransız gemisi ve ABD üssü sevinci

RUM LİDERİN 'SAVAŞ GEMİSİ' SEVİNCİ

Savaş gemisinde düzenlenen resepsiyona katılan Anastasiadis, Fransa donanmasından Charles de Gaulle uçak gemisinde olmanın verdiği memnuniyeti dile getirdi. Rum lider, "Fransa'nın Doğu Akdeniz'e ve özellikle (Güney) Kıbrıs'a uçak gemisi göndermesi Fransa-Kıbrıs ilişkilerindeki kalite artışını yansıtıyor" dedi.

Fransa savaş gemisini Kıbrıs’a gönderdi, ABD üs inşa etmeye başladı -3

"TÜRKİYE, SALDIRGAN TAVRINI SÜRDÜRÜYOR"

Anastasaidis şöyle devam etti:

"Türkiye saldırgan tavrını sürdürüyor. Askeri tehditlerde bulunuyor. Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde yasadışı sondaj çalışmaları yapıyor. Mağusa'nın tellerle örülü bölgesi (Kapalı Maraş) için tehditlerde bulunuyor. Libya ile yasadışı bir memorandum imzaladı."

Fransa savaş gemisini Kıbrıs’a gönderdi, ABD üs inşa etmeye başladı -4

ABD'DEN RUM TARAFINA ASKERİ ÜS

Öte yandan, Amerika’nın, İngilizlerin Kıbrıs'taki Ağrotur Üssü’nde, askeri üs inşa ettiği bildirildi. Askeri üssün yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğünde olduğu ve Amerikalıların savaş faaliyetlerine ev sahipliği yapmasının planlandığı belirtildi.

Rum medyası, ABD ile Türkiye arasındaki gergin ilişkilerin ABD’nin Türkiye’deki İncirlik Üssü’nün kapanmasına yol açması durumunda, üssün buraya taşınması için planlanmakta olduğunu ileri sürdü.

ABD'nin, Rum Baf havaalanında ise 350 tam teçhizatlı askerinin de bulunduğu bildirilmişti.

İlginizi Çekebilir
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 594 oldu
Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e yükseldi.
Kapatılan İran sınırında yüzlerce Pakistanlı mahsur kaldı
Pakistan'ın İran'la olan sınır kapısını kapatması üzerine, yüzlerce Pakistanlı sınırda mahsur kaldı.
İsrail'de 2. koronavirüs vakası
İsrail'de bir kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edildi.
Dublör Hughes Barstow dışındaki roket kazasında öldü
Mike Hughes, ev yapımı bir roketin denemesinde paraşüt açılmadığı için yere çakıldı ve hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dublör Hughes Barstow dışındaki roket kazasında öldü
Dublör Hughes Barstow dışındaki roket kazasında öldü
101
Mustafa Cengiz: Mayıs’ta ipi göğüsleriz
Mustafa Cengiz: Mayıs’ta ipi göğüsleriz
17
Manisa'da deprem
Manisa'da deprem
20
Şişli'de AVM'nin çatı katından düşen şahıs öldü
Şişli'de AVM'nin çatı katından düşen şahıs öldü
3
Cengiz Ünder'li Roma, galibiyet hasretine son verdi
Cengiz Ünder'li Roma, galibiyet hasretine son verdi
1
Rumlarda Fransız gemisi ve ABD üssü sevinci
Rumlarda Fransız gemisi ve ABD üssü sevinci
12
Kapatılan İran sınırında yüzlerce Pakistanlı mahsur kaldı
Kapatılan İran sınırında yüzlerce Pakistanlı mahsur kaldı
5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir