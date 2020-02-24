Rumlarda Fransız gemisi ve ABD üssü sevinci

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yasal haklarını korumaktaki ısrarı, Rumları ve destekçisi batılı ülkeleri rahatsız etmeye devam ediyor. Fransızlar, Rum tarafına uçak gemisi gönderirken, ABD de İngilizlere ait üssün yerine yeni bir 'askeri tesis' kuracak.

Limasol Limanı'na demirleyen gemiyi Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Savunma Bakanı Savvas Angelidis ziyaret etti. Rum lider Anastasiadis, Fransa'nın savaş gemisi ile ‘gerginlik yaratmak isteyenlere açık bir mesaj verdiğini’ söyledi.

İçerisinde bin 200 bahriyeli, 600 deniz piyadesi ve deniz kuvvetleri personeli bulunan gemide, 20 Rafale Marina savaş uçağı, iki adet erken uyarı sistemiyle donatılmış Hawkeye E2-C radar uçağı, bir adet Caiman helikopteri ve iki adet Dauphin Pedro helikopteri bulunuyor.

RUM LİDERİN 'SAVAŞ GEMİSİ' SEVİNCİ

Savaş gemisinde düzenlenen resepsiyona katılan Anastasiadis, Fransa donanmasından Charles de Gaulle uçak gemisinde olmanın verdiği memnuniyeti dile getirdi. Rum lider, "Fransa'nın Doğu Akdeniz'e ve özellikle (Güney) Kıbrıs'a uçak gemisi göndermesi Fransa-Kıbrıs ilişkilerindeki kalite artışını yansıtıyor" dedi.

"TÜRKİYE, SALDIRGAN TAVRINI SÜRDÜRÜYOR"

Anastasaidis şöyle devam etti:

"Türkiye saldırgan tavrını sürdürüyor. Askeri tehditlerde bulunuyor. Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde yasadışı sondaj çalışmaları yapıyor. Mağusa'nın tellerle örülü bölgesi (Kapalı Maraş) için tehditlerde bulunuyor. Libya ile yasadışı bir memorandum imzaladı."





ABD'DEN RUM TARAFINA ASKERİ ÜS

Öte yandan, Amerika’nın, İngilizlerin Kıbrıs'taki Ağrotur Üssü’nde, askeri üs inşa ettiği bildirildi. Askeri üssün yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğünde olduğu ve Amerikalıların savaş faaliyetlerine ev sahipliği yapmasının planlandığı belirtildi.

Rum medyası, ABD ile Türkiye arasındaki gergin ilişkilerin ABD’nin Türkiye’deki İncirlik Üssü’nün kapanmasına yol açması durumunda, üssün buraya taşınması için planlanmakta olduğunu ileri sürdü.

ABD'nin, Rum Baf havaalanında ise 350 tam teçhizatlı askerinin de bulunduğu bildirilmişti.