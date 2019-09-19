taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6831
Euro
6.2789
Altın
1494.15
Borsa
101930.07
Gram Altın
273.139
Bitcoin
55860.04

Rumlardan Doğu Akdeniz'de yeni adım

Rum yönetimi tek başına ilan ettiği münhasır ekonomik bölgedeki 7'nci parsel için İtalyan-Fransız şirketler grubunun ruhsatlandırılmasına onay verdi.

AA | 19.09.2019 - 07:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

D

Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz'de yürüttüğü tek yanlı doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleri kapsamında Fransız ve İtalyan şirketlerine yeni bir ruhsat daha verdi.

2-3-8 VE 9 NUMARALI PARSELLERE RUHSAT

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis 7'nci parsel için ruhsatlandırma anlaşmasını imzaladı. Buna paralel olarak, görüşmede Fransız Total şirketinin 2, 3, 8 ve 9 numaralı parsellere girişiyle ilgili ruhsatlar da imzalandı.

"TÜKİYE'DEN ÖNCE DOĞALGAZ BULALIM"

Rumların hidrokarbon arama ve sondaj izni verdiği 7'inci parsel, Türkiye'nin kıta sahanlığıyla çakışıyor ayrıca ihtilaflı hidrokarbon alanlarından birini oluşturuyor. Rum yönetiminin bu ruhsatlarla çakışan kıta sahanlığında, Türkiye'den önce doğalgaz bulmak olduğu belirtildi.

Sözkonusu parsellerde yaklaşık 6 sondaj yapmasının hedeflendiğini kaydeden Rum Bakan, 2020 yılı için de 9 sondaj yapılmasının beklendiğini söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bulgaristan'dan AB'ye Volkswagen çağrısı: Türkiye olmaz

Bulgaristan'dan AB'ye Volkswagen çağrısı: Türkiye olmaz

90
ABD'den İran'a petrol tehditi

ABD'den İran'a petrol tehditi

28
Şişli'de servislerin park sorunu trafiğe neden oluyor

Şişli'de servislerin park sorunu trafiğe neden oluyor

19
Tartıştığı eşi ve oğluna ateş açtı

Tartıştığı eşi ve oğluna ateş açtı

8
İzmir'de 19 kaçak yakalandı

İzmir'de 19 kaçak yakalandı

4
Bağcılar'da 108 göçmen yakalandı

Bağcılar'da 108 göçmen yakalandı

6
Genç çobanın cesedi sulama kanalından çıktı

Genç çobanın cesedi sulama kanalından çıktı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir