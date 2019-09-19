Rumlardan Doğu Akdeniz'de yeni adım

Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz'de yürüttüğü tek yanlı doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleri kapsamında Fransız ve İtalyan şirketlerine yeni bir ruhsat daha verdi.

2-3-8 VE 9 NUMARALI PARSELLERE RUHSAT

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis 7'nci parsel için ruhsatlandırma anlaşmasını imzaladı. Buna paralel olarak, görüşmede Fransız Total şirketinin 2, 3, 8 ve 9 numaralı parsellere girişiyle ilgili ruhsatlar da imzalandı.

"TÜKİYE'DEN ÖNCE DOĞALGAZ BULALIM"

Rumların hidrokarbon arama ve sondaj izni verdiği 7'inci parsel, Türkiye'nin kıta sahanlığıyla çakışıyor ayrıca ihtilaflı hidrokarbon alanlarından birini oluşturuyor. Rum yönetiminin bu ruhsatlarla çakışan kıta sahanlığında, Türkiye'den önce doğalgaz bulmak olduğu belirtildi.

Sözkonusu parsellerde yaklaşık 6 sondaj yapmasının hedeflendiğini kaydeden Rum Bakan, 2020 yılı için de 9 sondaj yapılmasının beklendiğini söyledi.