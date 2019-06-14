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Rumlar'dan Türk sondaj gemisi mürettebatına tutuklama kararı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fatih sondaj gemisinin mürettebatı hakkında sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarttı.

REUTERS | 14.06.2019 - 07:59..
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Rumlar'dan Türk sondaj gemisi mürettebatına tutuklama kararı

Doğu Akdeniz'de Rum yönetimi tahrik edici adımlar atmaya devam ediyor. Özellikle Türk sahalarında hak iddia ederek kendi sınırını oluşturmaya çalışan Rum tarafı, bu sefer de Türk sondaj gemisi Fatih'in mürettebatı hakkında tutuklama kararı çıkardı.

MÜRETTEBATA TUTUKLAMA EMRİ

Güney Kıbrıs Rum yönetimi dışişleri bakanlığı yetkilisi petrol ve doğalgaz arama hakkının bulunduğu toprakları ihlal ettiği iddiasıyla, adaya yakın yerde demirlenmiş olan Türk sondaj gemisinin mürettebatı hakkında tutuklama emri çıkarıldığını belirtti.

Rumlar'dan Türk sondaj gemisi mürettebatına tutuklama kararı

Yetkili "Tutuklama emirlerinin çıkarıldığını teyit edebilirim. (Hakkında tutuklama emri çıkarılan) kişi sayısı çift haneli" dedi.

Türkiye 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, tutuklama emri haberlerinin "sınırı aştığını" belirtmişti. Tutuklama emri haberleri o tarihte Lefkoşa tarafından teyit edilmemişti.

RUM KÜSTAHLIĞI

Hem sınır ihlali gerçekleştiren hem de bunu pişkinlikle savunan Rum yönetimine yönelik yeni bir tepki Ankara'dan henüz gelmezken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise, "Bu cürette bulunduğu takdirde, gereken cevabı vereceğimizden kimsenin şüphesi bulunmamalı" demişti.

Türkiye'ye ait Fatih sondaj gemisi geçen aydan bu yana Kıbrıs'ın batısında demirli halde bulunuyor. Yavuz sondaj gemisinin ise yakında adanın doğusuna konuşlanması planlanıyor.

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