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Rumların gündeminde Türk İHA'ları var

Türkiye'nin bölgede günden güne elini güçlendirmesi nedeniyle Rum yönetiminde yaşanan panik, medyaya da yansıdı.

DHA | 23.08.2019 - 13:48..
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Rumların gündeminde Türk İHA'ları var

Türkiye, Doğu Akdeniz'de oluşan tehditlere karşı askeri güçlerini sergilemekten kaçınmıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede zaman zaman tatbikatlar yaparken havadan da İHA'lar güvenliği sağlayıp bölgede denetimler yapıyor.

Türkiye'nin İHA'larla bölgede sağladığı hakimiyet, Rumlarda endişeye neden oldu.

Rum yönetimini rahatsız eden bu adımlar, medyaya da yansıdı.

"HEDEFLERİ VURMAYA HAZIRLAR"

Rum Fileleftheros gazetesinin, 'Ege’den Kıbrıs’a ve Türkiye’ye kadar her şeyi tarıyorlar. Her hareketi kaydediyorlar ve hedefleri vurmaya hazırlar' başlığıyla bir haber servis etti.

Rum gazetesi, haberde  "Bu şekilde Ankara’daki siyasi ve askerî karar merkezlerine çok kıymetli veriler gönderiliyor" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’ta olan hareketleri bilmek istiyor" diye devam eden gazete, Türkiye’nin, kendi çıkarlarını koruma maksatlı faaliyet gösterdiğini söylediği bu hava araçlarıyla "özellikle askerî öneme sahip her şeyi kaydetme olanağına sahip olduğunu" vurguladı.

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