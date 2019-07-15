Rumlar,Türkiye'nin doğalgaz bulduğunu öne sürdü

Rum basını bugün, Baf açıklarında görev yapan Fatih sondaj gemisinin 170 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini öne sürdüğü bir haber yaptı.

"TÜRKİYE ABD'YE BOYUN EĞMEDİ"

Haberlerde, sondaj çalışmasının başarılı geçtiği iddia edilirken, 'Türkiye doğalgaz çalışmalarında geri adım atmayacak', 'Türkiye, S-400 füzeleri nedeniyle ABD'den gördüğü onca baskıya rağmen geri adım atmadı' gibi ifadelere yer verilerek, bilgi AB kaynaklarına dayandırıldı.

"TÜRKİYE BU UĞURDA ÇOK PARA HARCADI"

AB'nin Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulayacağı öne sürülen haberlerde, Türkiye'nin doğal gazla ilgili faaliyetlerine devam edeceği ve bu uğurda çok para harcadığı da ifade edilen haberde yapılan yorumda ise farklı çevrelerce doğal gazın da dahil olduğu bir 'al-ver' süreci başlatılmasının söz konusu olduğu iddia edildi.