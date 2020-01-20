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Rus arkadaşlık uygulaması, Türkiye'ye 1 milyon dolar yatırım yaptı

Rusya'nın en popüler arkadaşlık uygulamalarından Mamba, 1 milyon dolarlık yatırımla ülkemize gelecek.

Haber Merkezi | 20.01.2020 - 10:54..
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Rusya merkezli popüler arkadaşlık ve sohbet uygulaması Mamba, 40 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısıyla dikkat çekiyor. Tinder'ın en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen uygulama, 1 milyon dolarlık yatırımla ülkemizde faaliyet gösterecek.

Rusya’nın Kommersant gazetesine konuşan Mamba’nın Pazarlama Müdürü Pyotr Boytsov, şirket olarak bu yıl Türkiye pazarına açılacaklarını ve bunun için 1 milyon dolar ayırdıklarını açıkladı.

mamba

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80 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin kendileri için oldukça büyük bir pazar olduğunu belirten Boytsov, Türkiye'deki en popüler üç arkadaşlık uygulamasından biri olmak istediklerini açıkladı.

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Rus arkadaşlık uygulaması, Türkiye'ye 1 milyon dolar yatırım yaptı

Rus arkadaşlık uygulaması, Türkiye'ye 1 milyon dolar yatırım yaptı

Rus arkadaşlık uygulaması, Türkiye'ye 1 milyon dolar yatırım yaptı

Rus arkadaşlık uygulaması, Türkiye'ye 1 milyon dolar yatırım yaptı

Rus arkadaşlık uygulaması, Türkiye'ye 1 milyon dolar yatırım yaptı

Rus arkadaşlık uygulaması, Türkiye'ye 1 milyon dolar yatırım yaptı

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