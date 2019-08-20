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Rus baba bebeğini camdan atmak istedi

Saransk şehrinde fazla alkol alan ve komşusuyla gürültü yüzünden kavga eden 38 yaşındaki baba Dmitry Ivanushkin, bebeğini camdan dışarı atmak isterken son anda engellendi.

İHA | 20.08.2019 - 10:36..
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Dmitry Ivanushkin ile komşusu arasında çıkan tartışma, neredeyse bir bebeğin ölümüne neden oluyordu.

KOMŞUSUYLA TARTIŞTI

Çevreyi çıkardığı gürültüyle rahatsız eden Ivanushkin ile onu uyarmaya gelen komşusu arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce olay yerine polis geldi.

Rus baba bebeğini camdan atmak istedi

POLİSLERİ GÖRÜNCE 5 AYLIK BEBEĞİNİ CAMDAN ATMAK İSTEDİ

Polisin geldiğini fark eden baba duruma sinirlenerek, 5 aylık bebeğini kucağına alıp pencereye çıktı. Öfkeli baba, pencereden bağırarak polisin gitmesini istedi. Babanın çocuğunu pencereden sarkıtması üzerine polisler harekete geçti.

Bebeğini pencereden atmak isteyen babayı polis engelledi VİDEO

AÇIK PENCEREDEN İÇERİ ATLADILAR

Bebeğini pencereden sarkıtarak üçüncü kattan aşağıya atmakla tehdit eden baba ikna olmayınca polis, binanın diğer dairesindeki beton çıkıntıdan pencereye doğru ilerledi. Polis pencereye yaklaşarak, babayı içeri itip kendisi de açık pencereden içeriye atladı.

Rus baba bebeğini camdan atmak istedi

BABA GÖZALTINA ALINDI

Arkasındaki 2 polis de açık pencereden içeriye girerek, babayı etkisiz hale getirdi. Yaşanan olayda dairenin altında güvenlik önlemleri alınırken, etkisiz hale getirilen baba gözaltına alındı.

Bebek ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, babanın birçok suçtan dolayı sabıkasının olduğu açıklandı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bebeğin devlet tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.

Rus baba bebeğini camdan atmak istedi

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