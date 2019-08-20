Rus baba bebeğini camdan atmak istedi

Dmitry Ivanushkin ile komşusu arasında çıkan tartışma, neredeyse bir bebeğin ölümüne neden oluyordu.

KOMŞUSUYLA TARTIŞTI

Çevreyi çıkardığı gürültüyle rahatsız eden Ivanushkin ile onu uyarmaya gelen komşusu arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce olay yerine polis geldi.

POLİSLERİ GÖRÜNCE 5 AYLIK BEBEĞİNİ CAMDAN ATMAK İSTEDİ

Polisin geldiğini fark eden baba duruma sinirlenerek, 5 aylık bebeğini kucağına alıp pencereye çıktı. Öfkeli baba, pencereden bağırarak polisin gitmesini istedi. Babanın çocuğunu pencereden sarkıtması üzerine polisler harekete geçti.

Bebeğini pencereden atmak isteyen babayı polis engelledi VİDEO



AÇIK PENCEREDEN İÇERİ ATLADILAR

Bebeğini pencereden sarkıtarak üçüncü kattan aşağıya atmakla tehdit eden baba ikna olmayınca polis, binanın diğer dairesindeki beton çıkıntıdan pencereye doğru ilerledi. Polis pencereye yaklaşarak, babayı içeri itip kendisi de açık pencereden içeriye atladı.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Arkasındaki 2 polis de açık pencereden içeriye girerek, babayı etkisiz hale getirdi. Yaşanan olayda dairenin altında güvenlik önlemleri alınırken, etkisiz hale getirilen baba gözaltına alındı.

Bebek ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, babanın birçok suçtan dolayı sabıkasının olduğu açıklandı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bebeğin devlet tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.