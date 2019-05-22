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Rus basını: Putin baba oldu

Uzun yıllardır sporcu Alina Kabaeva ile birliktelik yaşayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ikiz babası olduğu ileri sürüldü.

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 11:27..
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Dünya basınında Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili yer alan haber, gündeme adeta bomba gibi düştü.

Manşetten verilen haberlerde iki çocuk sahibi Putin'in, bir kez daha baba olduğu belirtildi.

PUTİN İKİZ ERKEK BABASI OLDU

İngiliz basını ve Rus basınında öne çıkan haberlerde; Putin'in uzun süredir birlikte olduğu 36 yaşındaki eski sporcu Alina Kabaeva'nın iyi korunan dört katlı Kulakov Doğum, Kadın Hastalıkları ve Perinatoloji Araştırma Merkezi'nde ikiz erkek çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi.

HASTANEDE ÖZEL KORUMA EKİBİ

Hastanede çalışan personelin yarısının hastaneden uzaklaştırıldığı ve özel koruma ekibinin yerleştirildiği ifade edildi. Doğumun, İtalyan doktor ve akademisyen Gennady Sukhikh'nin gerçekleştirdiği söyleniyor.

Rus basını: Putin baba oldu

"YORUM YAPMIYORUZ"

Olimpiyat madalyası sahibi Kabaeva'ya yakın kaynaklara ulaşan gazeteciler, haberin doğruluğu ile ilgili iddiaları sordu. Yetkili olayla ilgili, "Söylentiler hakkında yorum yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

İDDALARI KUVVETLENDİREN HAMLE

2016 yılında da bu tarz haberler ortaya atılmış, ancak haberin doğruluğu kanıtlanamamıştı. Yeni çıkan doğum haberinin önce Rus basınında yer alması ardından da silinmesi, bu iddiaların doğruluğunu kuvvetlendirdi.

Rus basını: Putin baba oldu

PUTİN'İN ESKİ KARISI SEVGİLİSİYLE FRANSA'DA

Alina Kabaeva; Putin'in, 30 yıllık eşi Lyudmila'dan ayrılık sebebi olarak gösteriliyordu. Bu arada Lyudmila Shkrebneva'nın ise 37 yaşındaki iş adamı Artur Ocheretny ile Fransa'da lüks bir hayat yaşadığı da gelen bilgiler arasında.

Rus basını: Putin baba oldu

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