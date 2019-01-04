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Rus çift evde puma besliyor

Rus Alexandr Dmitriev, 2015 yılında doğan bir pumaya 3 senedir evinde bakıyor.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 10:21..
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2016 yılında Rusya'da bir hayvanat bahçesini ziyaret eden Alexandr Dmitriev ve eşi, buradan bir puma satın aldı.

Rus çift evde puma besliyor

EVDE YAŞAMASI İÇİN EĞİTTİLER

Satın aldıkları 2015 doğumlu yavru pumayı eve getiren genç çift, o tarihten itibaren pumaya evlerinde bakıyor. Pumanın sahibi pumayı haftada 4 kez eğittiklerini ve ısırmadığını belirtti.

Rus çift evde puma besliyor

PUMA GÜNDE İKİ KERE TUVALETİ KULLANIYOR

Asıl ilginç olan ise eğitimli pumanın tuvaleti günde iki kere kullanması. 3 yaşındaki hayvan ise sadece etle besleniyor.

TAKİPÇİLERİ ARTTI

Alexandr Dmitriev'in açtığı sosyal medya hesapları ise takipçilerin büyük beğenisini topluyor. Video ve fotoğraf çekip bunları paylaşan çiftin takipçi sayısı ise 538 bine ulaştı.

Rus çift evde puma besliyor

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