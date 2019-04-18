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Rus denizaltılarını izleyecek mürettebat kokainden yakalandı

HMS Talent isimli İngiliz nükleer denizaltısının mürettebatından 7 kişinin, kokain kullandığı tespit edildi.

DHA | 18.04.2019 - 13:17..
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Kuzey Denizi ve Kuzey Kutup Dairesi bölgesinde, Rus denizaltılarını izlemekle görevlendirilen HMS Talent’ın mürettebatı, kokain kullanımından yakalanıp kovulunca Kraliyet Donanması’na ait  nükleer denizaltı görevine başlayamadı.

Yaklaşık bir hafta geciken denizaltının, göreve başlayabilmesi için tüm personelin hazır olması gerekiyordu.

KOKAİN KULLANDILAR, TESTİ GEÇEMEDİLER

Denizaltı Davenport Donanma Üssü’ne geldikten sonra uyuşturucuların da kullanıldığı bir partiye katılan denizciler, ertesi sabah göreve çıkmadan önce yapılan mecburi testlerden geçemedi.

"BÜYÜK BİR UTANÇ"

Konu hakkında konuşan bir donanma kaynağı, “Üst rütbeli subaylar için büyük bir utanç. Denizcilerin, denizdeki çok ustalık gerektiren ve çok hassas görevleri yerine getirmeleri için eğitilmeleri yıllar alıyor ve donanma bir gecelik aptallık yüzünden 7 kişiyi kaybetti.” dedi.

Rus denizaltılarını izleyecek mürettebat kokainden yakalandı

KRALİYET DONANMASI RÜTBELERİNİ AÇIKLAYAMADI

Genelde HMS Talent Denizaltısı, 20 subay dâhil 120-130 civarında mürettebat ile görev yapıyor. Kraliyet donanması söz konusu yedi denizcinin rütbeleri konusunda bilgi vermeyi reddetti.

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