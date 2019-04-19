Rus devlet televizyonunda haber sunan spiker robot: Alex

Yapay zekaya sahip robotların, insanların işlerini elinden alacağı kesin. Ancak robotların, hangi işleri insanların elinden alacağına dair tartışmalar devam ediyor. Örneğin 2014 yılında Japonya'da üretilen spiker robotun, insanların elinden sunuculuk mesleğini alacağı konuşuluyordu, ancak söz konusu robot hiçbir zaman geliştirilmedi ve unutulup gitti.

Rusya ise şimdilerde, yeni haber spikeri robotlar üzerinde çalışıyor. Alex ismindeki bir robot, Rus devlet televizyon kanalında haberleri sunmaya başladı bile.

Rusya'nın haber spikeri robotu VİDEO

Teknoloji firması Promobot tarafından geliştirilen spiker robot, şirket kurucusu Alexei Yuzhakov'un yüzünü taşıyor. Geliştirilme sürecinde yaklaşık 16 bin dolar harcanan robot, şimdilik sadece yüzünü oynatabilirken, başka bir hareket kabiliyeti bulunmuyor.





Android işletim sistemine sahip spiker robot, şimdiden 12 adet sipariş almış durumda. Şirketten yapılan açıklamaya göre; önümüzdeki süreçte daha da fazla geliştirilecek Alex, haberleri sunarken aynı zamanda stüdyoda da dolaşabilecek.

Peki siz yapay zekâya sahip robotlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecekte robotlar insanların işlerini elinden alabilir mi?

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