Rus doktor yoğun bakımdaki gençleri gösterdi

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan şehir hastanesinde koronavirüslü hastaların yoğun bakımdaki görüntüsü Dr. Valery Vechorko tarafından paylaşıldı.

Sosyal medya hesabından görüntüyü paylaşan Vechorko, hasta sayısının artışa dikkat çekti.

"GENÇLER SOLUNUM CİHAZINA İHTİYAÇ DUYUYOR"

Vechorko, “Son zamanlarda hasta sayısı giderek artıyor. Durum korkunç değil. En can sıkıcı tarafı, hastaların solunum cihazına ihtiyaç duymaları. Bu hastaların yaşları ise genç. Şu anda sadece 40 yaşında değil, 30 yaşındaki insanların da solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu görüyoruz.” dedi.

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"LÜTFEN HERKES BUNU CİDDİYE ALSIN"

Dr. Vechorko, şöyle devam etti:

“Lütfen şehri ele geçiren bu salgını, herkes ciddiye alsın. Kendinizi kontrol edin ve gerektiğinde medikal yardıma başvurun. Eğer solunum cihazına bağlanmak istemiyorsanız, kendi tedavi yönteminizi bulmaya çalışmayın.”