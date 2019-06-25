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Rus donanması Küba'da

Küba ile ABD arasındaki gerilim, her geçen gün artıyor. Bu gerginliğin üstüne ise Rusya, bölgeye gemilerini yolladı.

İHA | 25.06.2019 - 09:46..
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Rus savaş gemileri, ABD ile yaşanan gerginliğin ortasında Küba'ya ulaştı. Rus filosuna, Amiral Gorshkov fırkateyni öncülük ediyor.

Havana Limanı'na demirleyen filoda, aynı zamanda lojistik gemisi Elbrus ve kurtarma römorkörü Nikolai Chiker de yer alıyor. Rus medyasına göre, filonun planları arasında Venezuela'yı ziyaret etmek de var.

İLGİ ÇEKİCİ YERLERİ ZİYARET EDECEKLER

Ziyaretin nedeninin yer almadığı Devrim Silahlı Kuvvetleri'nden (FAR) yapılan açıklamada, “Rus denizcileri Küba Donanması'nı ve tarihi kültürel açıdan ilgi çekici yerleri ziyaret edecekler.” denildi.

HAVANA LİMANI'NA DEMİRLEDİ

135 metre uzunluğundaki ve 15 metre genişliğindeki fırkateyn, Trump hükümeti tarafından ilan edilen Küba aleyhine yeni kısıtlamaların ışığında, Havana Limanı’na demirledi. Rus filosunun Havana'ya gelişi ile aynı gün Venezuela'nın ana hava terminaline, bir Rus savaş uçağının inmesi de dikkat çekti.

1962’den bu yana Küba’ya ekonomik abluka uygulayan ABD, Trump’ın 2017’de seçilmesinden bu yana selefi Barack Obama’nın tercih ettiği yaklaşımın aksine ablukasını sertleştirdi.

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