Rus efsanesi Lada Niva geri dönüyor: İşte beklenen özellikleri

Rusya Federal Sanayi Mülkiyeti Enstitüsü tarafından paylaşılan patent başvuruları, yeni nesil Lada Niva'nın tasarımını gün yüzüne çıkardı.

T-134 proje koduyla geliştirilen araç, markanın ikonik SUV mirasını modern çizgilerle geleceğe taşımayı hedefliyor.

RENAULT VE DACIA ORTAKLIĞININ MİRASI

Yeni Niva'nın dış tasarımı, Lada ile Renault arasındaki eski ortaklık döneminde atılan temelleri ve Dacia modellerine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Projenin başlangıçta Renault-Dacia CMF-B platformu üzerinde planlanmış olması, aracın iri ve sağlam duruşunun ana kaynağını oluşturuyor.

Ön tarafta yer alan geniş siyah ızgara ve klasik Niva ruhunu yansıtan turuncu sinyal lambaları, aracın karakteristik yüzünü belirliyor.

Yan profildeki belirgin çamurluklar ve C sütununa entegre edilen arka kapı kolları ise modelin modern SUV dünyasına uyum sağladığını gösteriyor.

MOTOR VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Yeni nesil modelin kaputunun altında Lada’nın hali hazırda kullandığı 1.6 ve 1.8 litrelik motor seçeneklerinin görev yapması bekleniyor.

Teknik altyapının yerelleştirilmiş bir mimariye sahip olacağı ve üretimin önümüzdeki yıllarda başlayabileceği tahmin ediliyor.