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Rus güçleri Donbas'ta saldırdı iddiası

Rus silahlı unsurlarının, Donbas'ta saldırı düzenlediği iddia edildi. Saldırıda Rusya ve Ukrayna güçlerinden ölen ve yaralananlar oldu.

AA | 18.02.2020 - 13:05..
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Rusya'ya bağlı silahlı unsurların, Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki bazı yerleşim birimlerine saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; Donbas bölgesinin Novotoşkovsk, Orehovo, Krımsk, Hutor Volnıy yerleşim birimlerinde çatışmalar yaşandı.

Rus güçleri Donbas'ta saldırdı iddiası

RUS SİLAHLI GÜÇLERİNDEN DONBAS'A SALDIRI İDDİASI

Saldırının Rus silahlı güçleri tarafından düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, "Çatışmalar esnasında Ukrayna güçlerinden bir kişi hayatını kaybetti, dördü yaralandı, düşmanlardan ise bir kişi öldü, beşi ağır yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Durumun kontrol altında olduğuna dikkati çekilen açıklamada, Ukrayna güçlerinin pozisyonlarını kaybetmediği vurgulandı.

Ukrayna basınında, bu saldırının 2018'den bu yana yapılanlardan en kapsamlısı olduğu ifade edildi.

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