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Rus kadın buzları kırarak köpeği kurtardı

Moskova'da bir kadın, boğulmak üzere olan köpeği kurtarmak için buz tutmuş gölete girdi. Köpeğin kurtulduğu o anlar, cep telefonuna kaydedildi.

Haber Merkezi | 24.02.2020 - 14:58..
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Üç çocuğuyla Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Mıtiş kentindeki gölete giderek gezintiye çıkan Alina adlı kadın, ördek yakalamak için buzun üzerinde koşan bir köpeğin gölete düştüğünü gördü.

Ördeği yakalayamayan köpek, tekrar buzun üzerine çıkmaya çalışsa da başarılı olamadı.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN SUYA GİRDİ

Köpeğin buzun üzerine çıkacağını düşünerek bir süre bekleyen Alina, boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce de hiç düşünmeden suya girdi.

Rus kadın köpeği kurtarmak için buz tutmuş gölete daldı ViDEO

ÇIKARMAYI BAŞARDI

Buzları kırarak köpeğe ulaşan kadın, kısa sürede talihsiz hayvanı soğuk sudan çıkardı.

Rus kadın buzları kırarak köpeği kurtardı

Rus kadın buzları kırarak köpeği kurtardı

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