Ruslar Hatay'a göz dikti

Esad rejiminin, İdlib'de Türk askerlerine düzenlediği saldırıda 34 Mehmetçiğimiz şehit düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırının ardından rejim hedeflerini ateş altına aldı. Rejim unsurlarına ağır kayıplar verdirilmesi, Rus medyasını rahatsız etti.

Rusya medya kuruluşu Sputnik, 80 yıl önce Türkiye topraklarına katılan Hatay üzerinden provokasyona soyundu.

80 YIL ÖNCE...

"Çalınan İl: Suriye'nin Bir Köşesi, 80 Yıl Önce Neden Fransa Tarafından Türkiye'ye Verildi?" başlıklı haberde, Hatay'ın yeniden Suriye toprağı olması gerektiği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldı.

TÜRKİYE'DEKİ HESAPLARINA SPAM

Sputnik'in paylaştığı haber, sosyal medyada Türk kullanıcıların büyük tepkisiyle karşılandı.

Bazı Twitter kullanıcıları, Sputnik'in Türkçe yayın yapan hesabını spamlamaya başladı.

HATAY'IN TÜRKİYE'YE KATILMA SÜRECİ

Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer alan Hatay, Fransa'yla yapılan 1921 Ankara Antlaşması'yla Türkiye sınırları dışında kaldı.

1936'da Suriye ile anlaşan Fransa, Hatay'daki haklarını Şam yönetimine devretti. Türkiye, bölgenin bağımsız olması gerektiğini söyledi.

Gelişmeler üzerine Türkiye, 1938'de Hatay sınırına askeri yığınak yaptı. Bölgeye Türk vali atandı. 5 Temmuz'da 5 bin Türk askeri Hatay'a girdi.

1939 yılında ise Avrupa'da Nazi tehdidinin artması üzerine Fransa, Hatay'daki askerlerini çekme kararı aldı, bölge Türkiye'ye bırakıldı.

Hatay Meclisi, 23 Haziran 1939'da oy birliği ile aldığı karar sonucu Türkiye'ye katıldı. Fransa, Hatay'ın Türkiye'ye bağlı olduğunu kabul eti.