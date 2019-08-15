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Rus model detoks sonrası hayatını kaybetti

29 yaşındaki model Rasskazova, evine çağırdığı detoks uzmanından sonra boğularak yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 15.08.2019 - 16:38..
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Modelliğin yanı sıra popüler bir DJ olan 29 yaşındaki Janna Rasskazova'nın, boğularak öldüğü açıklandı.

EVİNE DETOKS UZMANI ÇAĞIRDI

Rasskazova'nın ölümünden kısa süre önce detoks için bir uzmanın, evine geldiği belirtildi. Evindeki parti sonrası detoks uzmanı çağıran ve sonrasında uyuyacağını söyleyen Janna, arkadaşının açıklamasına göre bir süre sonra tuhaf bir şekilde nefes almaya başladı.

Rus model detoks sonrası hayatını kaybetti

NEFES ALAMAYARAK BOĞULMAYA BAŞLADI

Koşarak mutfağa yönelen genç kadın, nefes alamayarak boğulmaya başladı ve herkesin gözleri önünde yere yığıldı. Arkadaşları hemen ambulans çağırdı, ancak Janna mutfakta hayatını kaybetti.

Rus model detoks sonrası hayatını kaybetti

DETOKSU UYGULAYAN KİŞİNİN UZMAN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan ilk incelemelerde uzmanlar, detoks uygulayan kişinin Janna'nın ilaç kullandığını bilmediği ve buna rağmen tedavi uyguladığı bunun da ölümüne sebep olduğunu düşündüklerini söyledi. Detoks uygulayan kişinin de uzman olmadığı açıklandı.

Rus model detoks sonrası hayatını kaybetti

Rus model detoks sonrası hayatını kaybetti

Rus model detoks sonrası hayatını kaybetti

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