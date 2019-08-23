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Rus muhalif Navalnıy hapisten çıktı

Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy, 30 günlük hapis cezasını tamamladı.

AA | 23.08.2019 - 11:09..
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Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın basın sözcüsü Kira Yarmış, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın cezasını tamamlayıp hapishaneden çıktığını duyurdu.

Rus muhalif Navalnıy hapisten çıktı

30 GÜN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Moskova'da Simonovskiy Bölge Mahkemesi'nde 25 Temmuz'da yapılan duruşmada Navalnıy, gösteri düzenleme kurallarını tekrar ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Navalnıy, Moskova şehir meclisi seçimlerine katılmak isteyen bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle halkı, Moskova Belediye binasının önünde yapılacak protestoya davet etmişti.

Hapishanede şiddetli alerjik reaksiyon sonucu yüzünün şişmesi ve derisinde kızarıklıklar çıkması nedeniyle hastaneye kaldırılan Navalnıy, hapishanede zehirlenme ihtimalinin incelenmesi amacıyla Rusya Soruşturma Komitesi'ne başvuruda bulunmuştu.

Rus muhalif Navalnıy hapisten çıktı

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