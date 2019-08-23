Rus muhalif Navalnıy hapisten çıktı

Hayallerinin duvarları olmayan H. G. Wells’in yeni romanı Ağrı Dağı Yolcusu Kalmasın, okuyucuyu farklı bir dünyaya getiriyor.

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Simge Sağın affetmedi

Simge Sağın, gizli bir çocuğu olduğunu öne süren sunucu Cem Aydınlı ile davalık oldu.