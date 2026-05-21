Rus petrol ürünlerine İngiltere'den yaptırım gevşetme hamlesi

Rusya’ya yönelik enerji yaptırımlarını sürdüren İngiltere, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ve enerji arzına ilişkin endişeler nedeniyle petrol ürünlerine yönelik uygulamalarında yeni bir düzenlemeye gitti.

Londra yönetimi, üçüncü ülkelerde işlenerek piyasaya sunulan bazı Rus petrol ürünlerine ilişkin yaptırımları hafiflettiğini duyurdu.



İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığının yayımladığı, yaptırım uygulanan işlenmiş petrol ürünlerine ilişkin genel ticaret lisansı yürürlüğe girdi.

KARAR, İNGİLTERE’NİN RUS PETROL ÜRÜNLERİNİ İTHAL ETMESİNE OLANAK TANIYOR

Kararın, ABD/İsrail-İran savaşı sonrası yaşanan enerji tedarik krizine karşı geçici bir önlem olarak değerlendirildiği ve İngiltere’nin üçüncü ülkelerde rafine edilen Rus petrol ürünlerini ithal etmesine olanak tanıdığı belirtildi.

Karar nedeniyle eleştirilerin odağında bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise bugün Avam Kamarası’nda yaptığı açıklamada, bu önlemlerin Rusya’ya yönelik yaptırım politikasından geri adım anlamına gelmediğini söyledi.

KISA VADELİ ÖNLEM

Bu “kısa vadeli önlemlerin” tüketicileri enerji krizinin etkilerinden korumaya yardımcı olacağını ifade eden Starmer, adımın Rusya’yı hedef alan daha sert yaptırımların “aşamalı olarak uygulamaya konulmasının bir parçası” olduğunu dile getirdi.

Starmer, “Bu karar, mevcut yaptırımların hiçbir şekilde kaldırılması anlamına gelmiyor. Müttefiklerimizle birlikte yeni yaptırım paketleri üzerinde çalışmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

İngiltere ve diğer Batı ülkeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 2022’de başlamasının ardından Rus petrolünün yanı sıra 3 binden fazla kişi ve şirketi yaptırım listesine almıştı.