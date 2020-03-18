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Rus piyasalarında kayıplar artıyor

Rus rublesi, dolar karşısında kısa süreliğine 79'a gerilerken, kısa süre içerisinde tekrar 77 seviyesinin altına geldi.

AA | 18.03.2020 - 11:09..
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Koronavirüs salgını ve petrol fiyatlarında düşün devam etmesiyle Rus rublesi ve borsasındaki kayıplar devam ediyor.

Ruble, dolar karşısında yüzde 2 değer kaybederek 76.9 seviyesine, euro karşısında da yüzde 2,1 düşerek 84.7'ye geriledi.

RUBLE DEĞER KAYBEDİYOR

Ruble, açılışta dolar karşısında kısa bir süreliğine 79 seviyesine kadar geldi.

Moskova Borsası (MICEX), günün ilk yarısında yüzde 1,7 değer kaybederek 2.182 puana düşerken, RTS endeksi yüzde 4,3'ün üzerinde düşerek Ağustos 2016'dan bu yana ilk defa 894 puana kadar geriledi.

Rus piyasalarında kayıplar artıyor

RUSYA MERKEZ BANKASI DÖVİZ SATTI

Rusya Merkez Bankası, yaptığı açıklamada, piyasalardaki dalgalanmaları hafifletmek için 5.5 milyar ruble değerinde döviz satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Analistler, koronavirüs salgınına dair endişelerin artması üzerine yatırımcıların risk iştahının azaldığına ve petrol fiyatlarında tekrar aşağı yönlü ilerleyen seyre işaret etti.

Rus piyasalarında kayıplar artıyor

PETROLDE SON DURUM

Rusya'nın ana ihracat kalemi petrolde, Brent tipi varilin fiyatı yüzde 1,83 gerileyerek 28.31 seviyesinden işlem görüyor.

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