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Rus polisi 'otelde yavru ayı var' ihbarına koştu

Rusya'da bir otel sahibinin, otelinde iki yavru ayı beslediği ihbarı üzerine harekete geçen polis, baskın yaptı. Teslim alınan yavru ayılar, yetkililere teslim edildi.

DHA | 19.04.2019 - 15:58..
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Rusya’nın Buryatya Cumhuriyeti’nde yer alan Ulaan Üde şehrindeki bir otelde, yavru ayıların beslendiği ihbarı üzerine polis, otele baskın yaptı.

Otelde arama yapan polisler, bahçede hazırlanmış özel bir bölümde yaklaşık 4 aylık olan iki ayı yavrusu buldu. Yavru ayıların, otelin sahibine ait olduğu belirlendi.

Rus polisi 'otelde yavru ayı var' ihbarına koştu

OTEL SAHİBİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Polis ve vahşi yaşamı koruma yetkilileri tarafından koruma altına alınan ayı yavruları, Zabaykalski Özerk Bölgesi’nde bulunan hayvan bakım merkezine götürüldü. Yapılacak işlemlerin ardından doğaya salınıp, salınmayacaklarına karar verilecek.

Rus polisi 'otelde yavru ayı var' ihbarına koştu

Polis yetkilileri, yasa dışı olarak hayvanları otelde bulunduran adam hakkında soruşturma başlattı.

Rus polisi 'otelde yavru ayı var' ihbarına koştu

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