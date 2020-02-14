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Rus Sözcü Zaharova'dan küstah açıklamalar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Davet edilmediğiniz bir ülkenin topraklarında size saldırı olması doğaldır" dedi.

AA & Ensonhaber | 14.02.2020 - 11:19..
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Rus Sözcü Zaharova'dan küstah açıklamalar

Türkiye, İdlib'de yaşanan bombardımanlar nedeniyle oluşan göç dalgasını engelleyebilmek için elinden geleni yapıyor.

Rusya'nın hava desteğini alan Esad rejiminin masum insanları katletmemesi için bölgede bulunan Türk askeri, rejimin iki kez hedefi oldu. Türkiye'nin Mehmetçik'e karşı düzenlenen saldırılara verdiği cevap oldukça ağır oldu.

Öldürülen rejim askerlerinin sayısı 200'ü aştı.

"SALDIRI OLMASI NORMALDİR"

Bölgede yaşanan gerilime ilişkin Rusya'dan küstah bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Davet edilmediğiniz bir ülkenin topraklarında size saldırı olması doğaldır" dedi.

Rus Sözcü Zaharova'dan küstah açıklamalar

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