Hava sıcaklığının 34 derece, nem oranının ise yüzde 75 olarak ölçüldüğü Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan turistler, havuz ve su parklarını doldurdu.

TUZ ODASINDA SERİNLEYİP, ÇAMUR BANYOSU YAPIYORLAR

Su parkında havuza girip eğlenen Rus turistler, sıcaklığı 10-15 derece arasında değişen tuz odasında serinleyip, ardından çamur banyosuyla keyifli anlar yaşıyor. Vücutlarını çamurla kapladıktan sonra güneşte kurumasını bekleyen turistler, daha sonra bembeyaz köpükler arasında gönüllerince eğleniyor.

Rus turistler çamur banyosunu beğendi ViDEO

"İNSANLAR ÇOK CANA YAKIN"

Tatil için Türkiye’ye ilk kez gelen Daria Slinchenko, Alanya’nın çok güzel olduğunu söyledi. Burada çok temiz insanların olduğunu aktaran Slinchenko, "Tatil yapmak için Alanya’ya geldik ve burayı çok beğendim. Hava ile tabiat çok güzel ve insanları çok cana yakın. Burada bronzlaşarak ülkeme gitmeyi hedefliyorum. Arkadaşlarıma buraya gelmelerini de tavsiye edeceğim. Kesinlikle böyle bir tatil yapmalarını isteyeceğim.” dedi.

"HARİKA LEZZETLER VAR"

Çamur keyfi yapan Rus İrina Ermakova da bu deneyimi ilk kez yaptığını aktardı. Ermakova, "Buraya ilk kez geliyorum. Tabiatıyla insanları çok iyi ve her şey güzel. Burada insanlar çok misafirperver ve mutfağında da harika lezzetler var. Kesinlikle tatil yapmak için tekrar buraya geleceğim.” diye konuştu.