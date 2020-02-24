Rus uçakları sivilleri vurmaya devam ediyor

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yerli ve yabancı turistlerce büyük ilgi gören Doğu Ekspresi'ne ilişkin, "Doğu Ekspresi'nin yazı, kışı ayrı güzel." dedi.

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AFAD gönüllüsü olmak için 8 ayda 102 bin başvuru

8 ayda Türkiye genelinde 102 bin kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gönüllüsü olmak için başvuru yaptı.