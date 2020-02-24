Rus uçakları sivilleri vurmaya devam ediyor

Katil Esad rejimine desteğini esirgemeyen Rusya, İdlib'de sivillere bombalar yağdırmaya devam ediyor.
Rus savaş uçakları, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in güneyindeki Kefrenbil, Ken Safra, Ihsem beldeleri, Sufuhun, Hazarin, Kefer Nübbül, Kefer Uveyd, İnnib, Bsenkul, Cuzef, Has, Bara, Marhurme, Deyr Sümbül, Binin köyleri ile Halep'in batı kırsalındaki Daret İzze ilçesine, Kefer Nuran ve Cine köylerini vuruyor.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgilere göre, saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.