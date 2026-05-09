Rus vatandaşları, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı Antalya'da kutladı

Rusya'nın 9 Mayıs'taki zaferinin yıl dönümü...

9 Mayıs, Rusya'da Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi kutlamak amacıyla her yıl Zafer Günü olarak kutlanıyor.

Bu kapsamda başta başkent Moskova olmak üzere ülkenin dört bir yanında etkinlikler düzenleniyor.

ANTALYA'DA DA KUTLANDI

Öte yandan ülke dışında yaşayan Ruslar da bulundukları konumlarda bazı kutlamalar yapıyor.

Bu adreslerden biri ise Rus vatandaşlarının yoğun olarak yaşadıkları yerlerden Antalya.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Zafer Bayramı kapsamında Antalya'da ikamet eden Ruslar, kentte yer alan Dinler Bahçesi'nde buluştu.

Kutlamalara Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik ve çok sayıda Rusya vatandaşı ile öğrenciler katıldı.

HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Kutlamalar ve anma töreni çerçevesinde Dinler Bahçesi'nde, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Rus vatandaşlar ve askerlerinin fotoğraflarının olduğu bir sergi açıldı.

Dinler Bahçesi'ndeki kilise ve camide hem Hristiyan hem de Müslüman, Rus, Kazak ve Kırgızlar dua etti.

Duaların ardından 'Ölümsüzlük Alayı Yürüyüşü' düzenlenirken yürüyüşte savaşta hayatını kaybedenlerin fotoğrafları taşındı.

BÜTÜN RUSLAR KUTLUYOR

Antalya'da 2000 yılından bu yana Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim-öğretim verilen Uluslararası Eduant Rus Okulu'nun öğrencileri ve velileri de kutlamalara katıldı.

Kutlamalara katılan Rus Okulu öğrencileri de gurur duyduklarını ifade etti.