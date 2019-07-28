Rusya'da yaygın olarak kullanılan troleybüsde, akşam saatlerinde bir kavga yaşandı.
Rus yolcudan kadın kondüktöre yumruk ViDEO
PARA ÜSTÜ İSTEDİ
Troleybüse binen Rus, kadın kondüktörden parasının üstünü istedi istedi. Kondüktör, 40 ruble kadar geri ödeme alacağını belirten adama, parasını vermek istemedi.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Parasını almak isteyen yolcu ile kadın kondüktör arasında tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kavgada sinirlerine hakim olamayan Rus yolcu, kadın kondüktöre yumruk atarak troleybüsden aşağı indi. Olayla ilgili ise soruşturma sürüyor.