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Rus yolcudan kadın kondüktöre yumruk

St Petersburg şehrinde troleybüse binen bir yolcu, kadın kondüktörden para üstünü alamayınca çıldırdı ve kondüktöre yumruk attı.

Haber Merkezi | 28.07.2019 - 10:08..
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Rusya'da yaygın olarak kullanılan troleybüsde, akşam saatlerinde bir kavga yaşandı.

Rus yolcudan kadın kondüktöre yumruk

Rus yolcudan kadın kondüktöre yumruk ViDEO

PARA ÜSTÜ İSTEDİ

Troleybüse binen Rus, kadın kondüktörden parasının üstünü istedi istedi. Kondüktör, 40 ruble kadar geri ödeme alacağını belirten adama, parasını vermek istemedi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Parasını almak isteyen yolcu ile kadın kondüktör arasında tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

Rus yolcudan kadın kondüktöre yumruk

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kavgada sinirlerine hakim olamayan Rus yolcu, kadın kondüktöre yumruk atarak troleybüsden aşağı indi. Olayla ilgili ise soruşturma sürüyor.

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