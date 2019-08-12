ABD basını: Donanmamızın Rusya'ya karşı şansı yok

ABD Askeri Denizcilik Üniversitesi Çin Araştırmaları Enstitüsü'nden Prof. Lyle Goldstein’ın NI için kaleme aldığı makalede, ABD’nin Rusya sınır bölgesindeki tatbikatlar konusunda aşırıya kaçmaması gerektiğini, zira Washington’un bu manevraların risklerini hafife aldığını belirtti.

"NATO, DENİZDE BİRKAÇ SAATE YENİLİR"

Azak Denizi’nde ve Karadeniz sahillerinde İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma en az 18 bin mayın kaldığına dikkat çekilen yazıda, tesadüf eseri bu mayınlardan bir tanesine çarpabilecek olan bir NATO gemisinin Rusya ile deniz çatışmasına yol açabileceği ve böyle bir çatışmanın NATO güçlerinin uğradığı bir yenilgiye dönüşebileceği kaydedildi.

Makalede, “Bu durumda NATO güçleri ‘sıfır aşamada’ belli bir siyasi değere sahip, ancak gerçek bir çatışmada önemli bir rol oynayamayacak, zira savaşın ilk saatlerinde imha edilmiş olacak” ifadelerine yer verildi.

"ABD UÇAK GEMİLERİ, TÜRK BOĞAZLARINDAN GEÇEMEDİĞİ İÇİN ŞANSLI"

Montrö Boğazlar Anlaşması’na göre Amerikan uçak gemilerinin Türk boğazlarından geçemediği için ABD’nin şanslı olduğu ifade edilen yazıda, aksi halde bu gemilerin Kinjal füzesi gibi hipersonik gemisavar füzeleri ile donatılmış olan Rus denizaltıları, kruvazörleri, füze sistemleri ve deniz uçakları tarafından son derece hızlı bir şekilde imha edilebilecekleri vurgulandı.

"ABD, STRATEJİSİNİ GELİŞTİRMELİ"

Makalede, ABD’nin bu yöndeki şanslarının ancak Washington’un stratejisini göden geçirip denizaltı silahlarını ve yeni insansız araçlarını yoğun bir şekilde geliştirmeye başlaması durumunda artabileceğine vurgu yapıldı.