Ruslar altına dayalı kripto paranın peşinde

Ülkenin resmi haber ajansı TASS'ın haberine göre Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’da konuşan Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, "Karşılıklı ödemeler için elbette altına dayalı kripto para teklifinizi inceleyeceğiz; ancak, benim görüşüme göre uluslararası ödemeleri milli para birimleri ile gerçekleştirmek daha önemli" dedi.

ABD YAPTIRIMLARINA KARŞI BİR SEÇENEK

Kripto paralar özellikle ABD’nin ekonomik yaptırımlarıyla karşı karşıya olan ülkeler için uluslararası ticareti sürdürebilecekleri bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.

RUSYA VE İRAN DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Rusya ve İran daha önce kripto paraları kullanarak kendi aralarında parasal işlemler yapmayı düşündüklerini açıklamışlardı. Sürecin ardından İran altına dayalı bir kripto para çıkarmıştı. Venezuela ise aynı amaçla kendi petrol rezervlerine dayanan Petro isimli bir başka kripto parayı piyasaya sürmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, geçen Şubat ayında yine yaptırımları aşmak amacıyla ülkesinin milli para birimi rubleye dayanan bir kripto para çalışması başlatılması yönünde talimat vermişti.