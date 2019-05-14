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Ruslar çilekleri yine iade etti

Geçtiğimiz hafta 21 ton çileği içinde tehlikeli tarım haşeresinin tespit edilmesi nedeniyle iade eden Rusya, bu hafta da 22 ton çileği geri gönderdi.

AA | 14.05.2019 - 11:35..
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Ruslar çilekleri yine iade etti

Rosselhoznadzor’un Krasnodar bölgesi ve Adıge Cumhuriyeti’nden sorumu biriminden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den getirilen 22 tondan fazla çilek geri gönderildi.

KALİFORNİYA ÇİÇEK TRİPSİ

Çileklerde Kaliforniya çiçek tripsi bulunduğu kaydedildi.

Rusya geçen hafta da 20.8 ton çileği geri göndermişti. Bu hafta gönderilen çileklerle birlikte toplamda 43 ton iade edildi.

Ruslar çilekleri yine iade etti

30 BİN TONDAN FAZLA ÜRÜN YASAKLI

Rosselhoznadzor, daha önce Türkiye’den getirilen meyve ve sebzelerin bitki sağlığı kalitesinin düşmesinden endişe duyduklarını açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’den gönderilen meyve ve sebzelerde, bin 945 kez Rusya’nın karantina listesinde olan tarım zararlıları saptanmış, hastalıklı olduğu tespit edilen 30 bin tondan fazla ürünün ülkeye girişi yasaklanmıştı.

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