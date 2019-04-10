Ruslar Mersin'den çilek alıyor

Türkiye’de birçok meyvenin ilk hasadının yapıldığı yer olmasıyla dikkat çeken Mersin Silifke’de çilek üretimi ekonomiye önemli katkı sağlıyor.

Açık alanda yapılan üretim; çok sayıda kişiye istihdam sağlarken, aralık ayından bu yana hasadın sürdüğü seralardan toplanan ürünler yurdun çeşitli noktalarına ulaştırılıyor.

TESİSLER HAREKETLENDİ

Mart ayından itibaren Irak’a çilek ihracatına başlayan üreticiler, nisan ayı itibariyle açık alandaki ürünlerin de çıkmasıyla daha yoğun bir ihracat dönemine hazırlanıyor. Ürünlerin toplanıp getirildikten sonra yurt içi ve yurt dışına gönderildiği tesislerde hareketlilik var.

RUSYA'YA FARKLI TARİFE

Silifke’de 17 bin dönüm araziden 60 ile 70 bin ton arasında çilek rekoltesi bekleniyor. Çilek iç piyasada 5 lira 50 kuruş ile 6 lira 50 kuruş satılıyor. Rusya’ya ihracatta ise çileğin fiyatı 8 lira 50 kuruşa çıkıyor.

Çiftçiler fiyattan memnunken, haziran sonuna kadar hasat sürecek.

10 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Silifke’de 3 bin aile, çilek üretimi yapıyor. Çileğin dikiminden budanmasına, bakımından hasadına kadar olan 10 aylık süreçte de 10 bin kişi bu işte çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.