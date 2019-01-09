Ruslar Münbiç'te devriyeye başladı

Terör örgütü YPG'nin ABD ile birlikte kontrol ettiği Münbiç bölgesi Türkiye'nin Suriye'deki birinci hedefi konumunda.

Sınıra yakın bölgelerde terör faaliyetlerini bir an önce bitirmek isteyen Türkiye bu konu için ABD ile temas halinde.

ABD bölgeden çekileceğini açıkladı ancak Esad güçleri ve Rusya da bölgede etkili olmak istiyor.

RUS POLİS GÜCÜ SÖZCÜSÜ AÇIKLADI

Rus polis gücü sözcüsü Yusuf Mamatov basına yaptığı açıklamada, Rus askeri kuvvetlerinin, Suriye’nin Münbiç kenti civarında devriyeye başladığını duyurdu.

Devriyenin bölgenin güvenliğinin sağlanmasına yönelik olduğunu ifade eden Mamatov, “Bugün Münbiç şehri yakınlarındaki güvenli bölgede ve şehrin etrafında devriye gezmeye başladık.” ifadelerini kullandı.

Mamatov, devriyenin güzergahının düzenli olarak değişeceğini de kaydetti.