taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4753
Euro
6.2773
Altın
1282.38
Borsa
90696.97
Gram Altın
225.62

Ruslar Münbiç'te devriyeye başladı

ABD'nin terk etmeye hazırlandığı Münbiç için beklemede olan sadece Türkiye değil. Esad ve Rus güçler de bölgede etkili olmak istiyor.

Özel Haber | 09.01.2019 - 08:07..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Ruslar Münbiç'te devriyeye başladı

Terör örgütü YPG'nin ABD ile birlikte kontrol ettiği Münbiç bölgesi Türkiye'nin Suriye'deki birinci hedefi konumunda.

Sınıra yakın bölgelerde terör faaliyetlerini bir an önce bitirmek isteyen Türkiye bu konu için ABD ile temas halinde.

ABD bölgeden çekileceğini açıkladı ancak Esad güçleri ve Rusya da bölgede etkili olmak istiyor.

RUS POLİS GÜCÜ SÖZCÜSÜ AÇIKLADI

Rus polis gücü sözcüsü Yusuf Mamatov basına yaptığı açıklamada, Rus askeri kuvvetlerinin, Suriye’nin Münbiç kenti civarında devriyeye başladığını duyurdu.

Ruslar Münbiç'te devriyeye başladı

Devriyenin bölgenin güvenliğinin sağlanmasına yönelik olduğunu ifade eden Mamatov, “Bugün Münbiç şehri yakınlarındaki güvenli bölgede ve şehrin etrafında devriye gezmeye başladık.” ifadelerini kullandı.

Mamatov, devriyenin güzergahının düzenli olarak değişeceğini de kaydetti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye doğalgaz arama sahasını büyüttü

Türkiye doğalgaz arama sahasını büyüttü

62
Kim Campbell'dan Trump'a ağır küfür

Kim Campbell'dan Trump'a ağır küfür

27
Denizli'de kombi patlaması

Denizli'de kombi patlaması

5
Avrupa Birliği, ABD delegasyonunun statüsünü düşürdü

Avrupa Birliği, ABD delegasyonunun statüsünü düşürdü

7
Savunma sanayisinde ihracat oranları artış gösterdi

Savunma sanayisinde ihracat oranları artış gösterdi

32
İdris Naim Şahin çatı aday olmak istiyor

İdris Naim Şahin çatı aday olmak istiyor

11
Issız adaki otele 65 bin dolar maaşla personel arıyor

Issız adaki otele 65 bin dolar maaşla personel arıyor

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir