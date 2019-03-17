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Ruslar Soçi'de mayoyla kaydı

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Boogel Woogel dağ festivalinde yaklaşık 870 kişi soğuk havaya aldırmadan bikini ve mayolarla snowboard ve kayak yaptı.

Haber Merkezi | 17.03.2019 - 15:41..
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Rusya'da geleneksel olarak düzenlenen Boogel Woogel dağ festivali kapsamında Rus kadınlar mayo ve bikini ile kayak yaptı. Soğuğa aldırış etmeden kayakl tesislerinde şov yapan Ruslar birbirleriyle yarıştı.

Yaklaşık 870 kişi karlı havada sadece bikini ve mayo giyerek, snowboard ve kayak yaptı.

Ruslar Soçi'de mayoyla kaydı

MAYO VE BİKİNİLERLE YARIŞTILAR

Kimilerinin geleneksel kostümlerle boy gösterdiği festivalde renkli anlar yaşandı.

Rus basınına bu kadar çok katılımcı beklemedikleri açıklamasını yapan organizatörlere göre, festivale katılanlar soğuğa ne kadar dayanıklı olduklarını gösterdi.

Ruslar Soçi'de mayoyla kaydı

Festival kapsamında kayak atlayışı, dans yarışmaları gibi birçok etkinlik düzenlendi.

Ruslar Soçi'de mayoyla kaydı

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