Ruslar Soçi'de mayoyla kaydı

Rusya'da geleneksel olarak düzenlenen Boogel Woogel dağ festivali kapsamında Rus kadınlar mayo ve bikini ile kayak yaptı. Soğuğa aldırış etmeden kayakl tesislerinde şov yapan Ruslar birbirleriyle yarıştı.

Yaklaşık 870 kişi karlı havada sadece bikini ve mayo giyerek, snowboard ve kayak yaptı.





MAYO VE BİKİNİLERLE YARIŞTILAR

Kimilerinin geleneksel kostümlerle boy gösterdiği festivalde renkli anlar yaşandı.

Rus basınına bu kadar çok katılımcı beklemedikleri açıklamasını yapan organizatörlere göre, festivale katılanlar soğuğa ne kadar dayanıklı olduklarını gösterdi.

Festival kapsamında kayak atlayışı, dans yarışmaları gibi birçok etkinlik düzenlendi.