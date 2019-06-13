Rusya 20 ton kayısı tegâha çıkarmama kararı aldı

Son zamanlarda Rusya, Türkiye'den ithal ettiği meyveleri geri gönderdi. Tonlarca çilek, domates gibi ürünleri çeşitli gerekçelerle iade eden Rusya'nın hedefinde şimdi de kayısı var.

"MEYVE SİNEĞİ VAR"

Rus haber ajansı Sputnik'in yerel basına dayandırdığı habere göre Rosselhoznadzor’un Kaluga bölge idaresi, Türkiye’den gönderilen 20 ton kayısıyı, tarım ürünleri için çok zararlı olduğu bilinen Akdeniz meyve sineği taşıması gerekçesiyle ıskartaya çıkardı.

KAYISILARIN AKIBETİ BELİRSİZ

Kurumun el koyduğu kaysıların akıbetinin ne olacağının henüz belli olmadığı belirtilen haberde, ancak kalitesiz ürünün kesin olarak tezgâhlara çıkmayacağı kaydedildi.